Konserde fotoğraf çektirirken metrelerce yükseklikten düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Harry Styles konserinde kan donduran anlar yaşandı. Balkonda fotoğraf çekmek için poz veren bir kadın, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar olduğu öğrenildi.
Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen Harry Styles konserinde bir kadın, balkonda fotoğraf çektirmek için poz verdiği sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardından konser alanında kısa süreli panik yaşandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu belirtilen kadının tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi