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Şarkıları kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Burak Bulut, Eda Sakız ile boşanmasının ardından bu kez Gül Taşkaya ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının aşk hayatındaki yeni gelişme takipçilerinin ilgisini çekerken iki kadın arasındaki benzerlik de çok konuşuldu.

ESKİ EŞİNE BENZETTİLER

Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile paylaşımını gören takipçileri, Taşkaya ile Eda Sakız'ın fotoğraflarını karşılaştırmaya başladı. Özellikle iki ismin yüz hatları arasındaki benzerliğe dikkat çeken kullanıcıların yorumları paylaşımın önüne geçti.

"İKİZ GİBİLER"

Bazı sosyal medya kullanıcıları Gül Taşkaya ile Eda Sakız'ın ikiz kadar birbirine benzediğini savunurken bazıları ise bu görüşe katılmadı.

DOKUZ AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Burak Bulut ile Eda Sakız, 12 Ağustos 2025'te İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiş, ikili mayıs ayında tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından açıklama yapan Burak Bulut, evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirterek ihanet söylentilerini yalanlamıştı.