Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, enkazdan şu ana kadar 16 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 15 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında Sindh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından bölgeye sevk edilen iş makineleri kullanılırken, ekipler enkaz altında mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için aramalarını sürdürüyor.

Dört kişi gözaltına alındı

Polis, binanın çökmesine ilişkin cinayet, ihmal ve dikkatsizlik suçlamalarını içeren soruşturma kapsamında dava açıldığını bildirdi. Olayla ilgili 10 kişinin şüpheli olarak belirlendiği, bunlardan 4'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı