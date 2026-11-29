Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 6 katlı binada ölü sayısı 16'ya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü çöken 6 katlı binanın enkazında ölü sayısı 16'ya yükseldi. Enkazda arama kurtarma sürerken 15 kişi yaralı kurtarıldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, enkazdan şu ana kadar 16 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 15 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Enkaz kaldırma çalışmalarında Sindh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından bölgeye sevk edilen iş makineleri kullanılırken, ekipler enkaz altında mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için aramalarını sürdürüyor.
Dört kişi gözaltına alındı
Polis, binanın çökmesine ilişkin cinayet, ihmal ve dikkatsizlik suçlamalarını içeren soruşturma kapsamında dava açıldığını bildirdi. Olayla ilgili 10 kişinin şüpheli olarak belirlendiği, bunlardan 4'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.