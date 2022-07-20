Erzurum Kongresi Haberleri - Erzurum Kongresi Haber - Haberler

Erzurum Kongresi Haberleri
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CHP'li Özel'den Bakan Koca'ya: "Kusurunla, Ayıbınla, Günahınla Otur Be Adam. Kemal Bey'in Üzüntüsünün Yüzde 1'ini Hissetsen, Şu Tek Adam Rejiminde...
Topal Osman kimdir? Topal Osman Ağa neler yapmıştır? Topal Osman'ın hayatı ve biyografisi...
Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi
CHP'li Veli Ağbaba Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti
Son dakika! Ebubekir Elmalı: "Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız"
Ebubekir Elmalı: "Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız"
Turistik Doğu Ekspresi Kovid-19 arasının ardından ilk misafirlerini ağırladı (3)
BAKAN PAKDEMİRLİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ EĞİTİM ve İSTİŞARE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI
Son dakika haberleri... Yazar Güngör, Kültür Bakanlığına başvurdu: "Erzurum'u bu utançtan kurtarın"
Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyet nerede ilan edildi?
Cumhuriyet ne zaman, nerede ve kim tarafından ilan edildi? Cumhuriyet hangi ilde ilan edildi? Cumhuriyet hangi gün ilan edildi?
Binali Yıldırım, Sivas'ta partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu (3)
Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı
Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye için var...
TBMM Başkanı Şentop Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Tarihte bugün ne oldu? 23 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Temmuz'da yaşananlar!
Vali Okay Memiş: "Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı Erzurum kongremiz kutlu olsun"
Vali Makas: "102 yıl önce bugün, Atatürk'ü büyük bir sevinç ve coşku ile karşılayan Erzincanlılar, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Atamıza...
Kazım Karabekir kimdir? "Alçıtepe Kahramanı" Kazım Karabekir'in hayatı!
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ni açtı Açıklaması
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Milli Mücadele'nin tanığı müzeler geçmişten geleceğe ışık tutuyor
Kurtuluş Savaşı Tarihi! Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri ve haritası
"Türkiye'nin tek buz müzesi" ziyaretçilerini adeta kutuplarda gezintiye çıkarıyor
HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı
Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz.