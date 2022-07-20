Erzurum Kongresi Haberleri - Erzurum Kongresi Haber - Haberler

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Erzurum Kongresi Haberleri

Erzurum Kongresi haber, Erzurum Kongresi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Erzurum Kongresi - Dün 11:11
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Erzurum Kongresi - 17.07.2022
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Erzurum Kongresi - 07.07.2022
CHP'li Özel'den Bakan Koca'ya: 'Kusurunla, Ayıbınla, Günahınla Otur Be Adam. Kemal Bey'in Üzüntüsünün Yüzde 1'ini Hissetsen, Şu Tek Adam Rejiminde...

CHP'li Özel'den Bakan Koca'ya: "Kusurunla, Ayıbınla, Günahınla Otur Be Adam. Kemal Bey'in Üzüntüsünün Yüzde 1'ini Hissetsen, Şu Tek Adam Rejiminde...

Erzurum Kongresi - 07.07.2022
ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Erzurum Kongresi - 03.07.2022
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Erzurum Kongresi - 03.07.2022
Vali Okay Memiş'ten 3 Temmuz mesajı Açıklaması

Vali Okay Memiş'ten 3 Temmuz mesajı Açıklaması

Erzurum Kongresi - 03.07.2022
Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur

Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur

Erzurum Kongresi - 03.07.2022
Topal Osman kimdir? Topal Osman Ağa neler yapmıştır? Topal Osman'ın hayatı ve biyografisi...

Topal Osman kimdir? Topal Osman Ağa neler yapmıştır? Topal Osman'ın hayatı ve biyografisi...

Erzurum Kongresi - 26.05.2022
Erzurum'da pandemiden sonra 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

Erzurum'da pandemiden sonra 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

Erzurum Kongresi - 19.05.2022
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

Erzurum Kongresi - 19.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Erzurum Kongresi - 19.05.2022
Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı

Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı

Erzurum Kongresi - 09.05.2022
İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Erzurum Kongresi - 22.04.2022
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi

Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi

Erzurum Kongresi - 22.04.2022
Tanfer, 'Erzurum milli direnişin sembolü'

Tanfer, 'Erzurum milli direnişin sembolü'

Erzurum Kongresi - 12.03.2022
Amasya Genelgesi maddeleri nelerdir? Amasya Genelgesi tarihi ve önemi!

Amasya Genelgesi maddeleri nelerdir? Amasya Genelgesi tarihi ve önemi!

Erzurum Kongresi - 03.03.2022
CHP'li Veli Ağbaba Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

CHP'li Veli Ağbaba Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

Erzurum Kongresi - 02.03.2022
Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu?

Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu?

Erzurum Kongresi - 20.02.2022
Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor

Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor

Erzurum Kongresi - 13.02.2022
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu

Erzurum Kongresi - 16.01.2022
Son dakika! Ebubekir Elmalı: 'Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız'

Son dakika! Ebubekir Elmalı: "Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız"

Erzurum Kongresi - 13.01.2022
Ebubekir Elmalı: 'Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız'

Ebubekir Elmalı: "Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız"

Erzurum Kongresi - 12.01.2022
Halide Edip Adıvar kimdir ?

Halide Edip Adıvar kimdir ?

Erzurum Kongresi - 07.01.2022
Turistik Doğu Ekspresi Kovid-19 arasının ardından ilk misafirlerini ağırladı (3)

Turistik Doğu Ekspresi Kovid-19 arasının ardından ilk misafirlerini ağırladı (3)

Erzurum Kongresi - 20.12.2021
BAKAN PAKDEMİRLİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ EĞİTİM ve İSTİŞARE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

BAKAN PAKDEMİRLİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ EĞİTİM ve İSTİŞARE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Erzurum Kongresi - 15.11.2021
CUMHURİYET'İN 98'İNCİ YILINDA 98 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

CUMHURİYET'İN 98'İNCİ YILINDA 98 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Erzurum Kongresi - 02.11.2021
Son dakika haberleri... Yazar Güngör, Kültür Bakanlığına başvurdu: 'Erzurum'u bu utançtan kurtarın'

Son dakika haberleri... Yazar Güngör, Kültür Bakanlığına başvurdu: "Erzurum'u bu utançtan kurtarın"

Erzurum Kongresi - 01.11.2021
Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyet nerede ilan edildi?

Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyet nerede ilan edildi?

Erzurum Kongresi - 29.10.2021
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Erzurum Kongresi - 29.10.2021
Cumhuriyet'in 98'inci yılında 98 fidan toprakla buluştu

Cumhuriyet'in 98'inci yılında 98 fidan toprakla buluştu

Erzurum Kongresi - 28.10.2021
Cumhuriyet ne zaman, nerede ve kim tarafından ilan edildi? Cumhuriyet hangi ilde ilan edildi? Cumhuriyet hangi gün ilan edildi?

Cumhuriyet ne zaman, nerede ve kim tarafından ilan edildi? Cumhuriyet hangi ilde ilan edildi? Cumhuriyet hangi gün ilan edildi?

Erzurum Kongresi - 28.10.2021
98. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paneli Gerçekleştirildi

98. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paneli Gerçekleştirildi

Erzurum Kongresi - 27.10.2021
Binali Yıldırım, Sivas'ta partisinin 'Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu (3)

Binali Yıldırım, Sivas'ta partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu (3)

Erzurum Kongresi - 23.10.2021
Aydemir'den Ömer Nasuhi Bilmen'e vefa

Aydemir'den Ömer Nasuhi Bilmen'e vefa

Erzurum Kongresi - 15.10.2021
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ERZURUM'DA

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ERZURUM'DA

Erzurum Kongresi - 09.10.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ziyaretlerde bulundu

Erzurum Kongresi - 09.10.2021
Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustosta yazıldı

Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustosta yazıldı

Erzurum Kongresi - 25.08.2021
Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı

Öğr. Gör. Özgür Billur'un Mavi Gök dergisindeki Takvimde Bu Ay Atatürk köşesinde ikinci yazısı yayınlandı

Erzurum Kongresi - 12.08.2021
Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar!

Erzurum Kongresi - 07.08.2021
Meclis toplantısında orman şehitleri için saygı duruşu

Meclis toplantısında orman şehitleri için saygı duruşu

Erzurum Kongresi - 02.08.2021
ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU

ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU

Erzurum Kongresi - 24.07.2021
Engelliler Meclisi'nden anlamlı etkinlik

Engelliler Meclisi'nden anlamlı etkinlik

Erzurum Kongresi - 24.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye için var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye için var...

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
TBMM Başkanı Şentop Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünde F-16'lar gösteri yaptı

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünde F-16'lar gösteri yaptı

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı

Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
ERZURUM KONGRESİ'NİN 102'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE COŞKULU KUTLAMA

ERZURUM KONGRESİ'NİN 102'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE COŞKULU KUTLAMA

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı;

ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı;

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
Milli iradenin dünyaya ilan edildiği mücadele: 'Erzurum Kongresi'

Milli iradenin dünyaya ilan edildiği mücadele: "Erzurum Kongresi"

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
MHP'li Alıcık, Erzurum Kongresi'ni unutmadı

MHP'li Alıcık, Erzurum Kongresi'ni unutmadı

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
Tarihte bugün ne oldu? 23 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 23 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Temmuz'da yaşananlar!

Erzurum Kongresi - 23.07.2021
Vali Okay Memiş: 'Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı Erzurum kongremiz kutlu olsun'

Vali Okay Memiş: "Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı Erzurum kongremiz kutlu olsun"

Erzurum Kongresi - 22.07.2021
Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak

Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak

Erzurum Kongresi - 22.07.2021
Davutoğlu: 'Bizim siyasetimiz asla bir çıkar siyaseti değildir'

Davutoğlu: "Bizim siyasetimiz asla bir çıkar siyaseti değildir"

Erzurum Kongresi - 09.07.2021
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi - 03.07.2021
ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 102'NCİ YILI

ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 102'NCİ YILI

Erzurum Kongresi - 03.07.2021
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıldönümü etkinlikleri

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıldönümü etkinlikleri

Erzurum Kongresi - 03.07.2021
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı

Erzurum Kongresi - 03.07.2021
Öz: 'Bağımsızlık ateşi Erzurum'da harlandı'

Öz: "Bağımsızlık ateşi Erzurum'da harlandı"

Erzurum Kongresi - 02.07.2021
Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi - 01.07.2021
Vali Makas: '102 yıl önce bugün, Atatürk'ü büyük bir sevinç ve coşku ile karşılayan Erzincanlılar, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Atamıza...

Vali Makas: "102 yıl önce bugün, Atatürk'ü büyük bir sevinç ve coşku ile karşılayan Erzincanlılar, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Atamıza...

Erzurum Kongresi - 30.06.2021
CHP 40 milletvekili ile Erzurum'da

CHP 40 milletvekili ile Erzurum'da

Erzurum Kongresi - 21.06.2021
Kazım Karabekir kimdir? 'Alçıtepe Kahramanı' Kazım Karabekir'in hayatı!

Kazım Karabekir kimdir? "Alçıtepe Kahramanı" Kazım Karabekir'in hayatı!

Erzurum Kongresi - 08.06.2021
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te 'Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi'ni açtı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ni açtı Açıklaması

Erzurum Kongresi - 27.05.2021
Kayseri protokolünden '19 Mayıs' mesajları

Kayseri protokolünden '19 Mayıs' mesajları

Erzurum Kongresi - 18.05.2021
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI

İSTANBUL-"16 MAYIS İLK ADIM" SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI

Erzurum Kongresi - 17.05.2021
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

Erzurum Kongresi - 28.04.2021
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Erzurum Kongresi - 28.04.2021
Türkiye Barolar Birliğinden 23 Nisan mesajı Açıklaması

Türkiye Barolar Birliğinden 23 Nisan mesajı Açıklaması

Erzurum Kongresi - 23.04.2021
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Milli Mücadele'nin tanığı müzeler geçmişten geleceğe ışık tutuyor

TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Milli Mücadele'nin tanığı müzeler geçmişten geleceğe ışık tutuyor

Erzurum Kongresi - 05.04.2021
GÜNDEM / 5 Nisan 2021

GÜNDEM / 5 Nisan 2021

Erzurum Kongresi - 05.04.2021
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Erzurum Kongresi - 12.03.2021
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Erzurum Kongresi - 12.03.2021
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Erzurum Kongresi - 12.03.2021
Kent Konseyi Başkanı Tanfer, 'Vatan bir bütündür, parçalanamaz'

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Vatan bir bütündür, parçalanamaz"

Erzurum Kongresi - 12.03.2021
Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Erzurum Kongresi - 04.03.2021
Diyap Ağa kimdir? Gürsel Erol'un dedesi Diyap Ağa kimdir?

Diyap Ağa kimdir? Gürsel Erol'un dedesi Diyap Ağa kimdir?

Erzurum Kongresi - 18.02.2021
Kurtuluş Savaşı Tarihi! Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri ve haritası

Kurtuluş Savaşı Tarihi! Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri ve haritası

Erzurum Kongresi - 03.02.2021
TBMM Başkanı Şentop, Misak-ı Milli Anma Programı'nda konuştu: (2)

TBMM Başkanı Şentop, Misak-ı Milli Anma Programı'nda konuştu: (2)

Erzurum Kongresi - 29.01.2021
TBMM Başkanı Şentop, Misak-ı Milli Anma Programı'nda konuştu: (1)

TBMM Başkanı Şentop, Misak-ı Milli Anma Programı'nda konuştu: (1)

Erzurum Kongresi - 29.01.2021
'Türkiye'nin tek buz müzesi' ziyaretçilerini adeta kutuplarda gezintiye çıkarıyor

"Türkiye'nin tek buz müzesi" ziyaretçilerini adeta kutuplarda gezintiye çıkarıyor

Erzurum Kongresi - 20.01.2021
Son dakika gündem: Erzurum'da 'buz heykel' sergisi

Son dakika gündem: Erzurum'da 'buz heykel' sergisi

Erzurum Kongresi - 17.01.2021
Naim Karataş 'Haddinizi bilin'

Naim Karataş "Haddinizi bilin"

Erzurum Kongresi - 27.11.2020
Yurdagül: 'Mesnetsiz zırvalar'

Yurdagül: "Mesnetsiz zırvalar"

Erzurum Kongresi - 26.11.2020
HDP'li Hasan Özgüneş'in 'Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi' sözleri Meclis'i karıştırdı

HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı

Erzurum Kongresi - 25.11.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Erzurum Kongresi - 24.11.2020
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

Erzurum Kongresi - 10.11.2020
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı

Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı

Erzurum Kongresi - 29.10.2020
Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreni

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreni

Erzurum Kongresi - 29.10.2020
Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü

Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü

Erzurum Kongresi - 28.10.2020
Sunar: 'Cumhuriyet aziz değerimiz'

Sunar: 'Cumhuriyet aziz değerimiz'

Erzurum Kongresi - 28.10.2020
Rektör Şenocak'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Rektör Şenocak'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Kongresi - 28.10.2020
Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi

Erzurum Kongresi - 28.10.2020
Başkan Uçar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Uçar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Kongresi - 28.10.2020
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Kongresi - 28.10.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: ' Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

Erzurum Kongresi - 27.10.2020
Erzurumspor ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Erzurumspor ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Erzurum Kongresi - 19.09.2020
Tarihte bugün 23 Temmuz – Erzurum Kongresi tarihi, kararları ve önemi

Tarihte bugün 23 Temmuz – Erzurum Kongresi tarihi, kararları ve önemi

Erzurum Kongresi - 22.07.2019
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