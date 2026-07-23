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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Erzurum Kongresi, Milletimizin Esareti Reddederek Kaderine Bizzat Sahip Çıktığı Tarihî Bir Dönüm Noktasıdır"

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, kongrenin milletin bağımsızlık azmini ve hür yaşama kararlılığını dünyaya ilan ettiğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını şükranla andı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Erzurum Kongresi, milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da yakılan milli irade meşalesi vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlık azmini ve hür yaşama kararlılığını dünyaya ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadelemizin ve istiklal davamızın en önemli kilometre taşlarından biri olan Erzurum Kongresi, milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da yakılan milli irade meşalesi; vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlık azmini ve hür yaşama kararlılığını dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrında da devraldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yaşatarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehidlerimizi şükranla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA
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