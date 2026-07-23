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AK Parti Sözcüsü Çelik, Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, aynı bağımsızlık iradesiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum Kongresi'nin 107'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabında yer alan mesajında, "Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü aynı bağımsızlık iradesiyle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmetle yad ediyoruz. Aynı iradeyle Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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