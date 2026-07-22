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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı mesajı
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milli mücadele döneminde, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığını sağlayacak ve ülkenin geleceğini kurtarabilecek çareler arayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çıktığı bu yolda, Erzurum Kongresi çok özel bir anlam ve öneme sahiptir. "Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz Erzurum Kongresi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini deklere ettiğimiz bu tarihi kongrede Türk Milleti'nin dik duruşu ve birlik oluşu bir kez daha tescillenmiştir. Bu anlam ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 107. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için verilen büyük mücadeleye kanıyla, canıyla değer katan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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