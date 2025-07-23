Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Erzurum Kongresi Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi'nin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Duran, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongrenin Türk milletinin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeç olduğunu belirterek, "Bu büyük kongre, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı ilk platform olmuştur. Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA