Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, kongrede ortaya konulan kararlılığın bugün de birlik, beraberlik ve bağımsızlık ideali için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Erzurum Kongresi'nde ortaya konulan kararlılık ve azim, bugün de birlik ve beraberliğimizin, güçlü devlet anlayışımızın ve bağımsızlık idealimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'nin istikametini belirleyen, milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' ilkesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı kararlılıkla ortaya konulmuş, milli irade, istiklal mücadelemizin sarsılmaz temeli haline gelmiştir. Erzurum Kongresi'nde ortaya konulan kararlılık ve azim, bugün de birlik ve beraberliğimizin, güçlü devlet anlayışımızın ve bağımsızlık idealimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi
WhatsApp'a bomba gibi 4 yeni özellik geldi

Milyonların kullandığı popüler uygulamaya 4 bomba özellik geldi
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi