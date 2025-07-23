Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı Anılıyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, yaptığı paylaşımda, "23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongre, milletimizin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeçtir. Bu büyük kongre, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı ilk platform olmuştur. Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.