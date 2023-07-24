TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ; Erzurum Kongresi ruhunu yaşatacağız

ERZURUM - Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, CHP Milletvekilleri Mustafa Sarıgül, İnan Akgün Alp, Kadim Durmaz, Sibel Suiçmez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, parti il başkanları, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Havuzbaşındaki törende TBMM Başkanı Numan Kurtuluş, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Tümgeneral Fedai Ünsal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından katılımcılar, atlı ciritçiler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden tarihi Kongre Binası'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Erzurum Kongre binasındaki programda ilk olarak Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kongrede alınan kararların milletin kurtuluşunu ve Cumhuriyet'in doğuşunu sağladığını belirtti. Kongrede milletimin kaderini değiştiren önemli kararların, milli iradenin temellerini attığını aktaran Sekmen, "Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü." diye konuştu.

Vali Okay Memiş, ise Türk tarihinin önemli sayfalarından olan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu ortaya koyup şuurunu yansıtan ve milletçe varisi olmakla onur duyulan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünü yaşadıklarını söyledi. Valş Memiş, şöyle konuştu: "Erzurum, tarihimiz açısından bakıldığında, mekanda mana kurduğumuz, vatan coğrafyasının müstesna parçalarından birisidir. Şehrimiz, medeniyetimizin önsözü mahiyetindedir, adeta topyekun tarihtir. Anadolu'nun dört bir yanından düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla yaktığı Kurtuluş Meşalesi, Erzurum'da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir. 23 Temmuz - 7 Ağustos arasında Atatürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve toplanış şekliyle bölgesel alınan kararlarla ulusal nitelik taşıyan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'mizin yönünü şekillendirmiştir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu kültürünü, Anadolu irfanının milli şeciyenin, milli ahlakın ve milli kültürünün merkez şehirlerinden birisi olan Erzurum'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün burada milli mücadele ruhunu yeniden yaşamak, Kuvayi Milliye anlayışını yeniden idrak etmek, ülkemizin vermiş olduğu o büyük ulusal kurtuluş mücadelesinin hatıralarını yad etmek için bir aradayız. Bugün burada Erzurum Kongresi'nin yüz dördüncü yıl dönümü dolayısıyla birlikte hem geçmişten bir şekilde geçmişi yad ederek o günleri hatırlayacağız. Sonraki nesillere hatırlatacağız. Ama herhalde daha önemlisi o günlerden alacağımız derslerle bugünün Türkiye'si ve bugünün dünyasına milli duruşumuzu sergilemek bakımından ne şekilde bakacağımız konusunda dersler çıkaracağız. Ben de sözlerimin başında Erzurum Kongresi'nde milli mücadeleye öncülük eden, her birisi Kendi bölgesinden, kendi yöresinden önemli şahsiyetler olarak buraya gelen ve başlarında Gazi Meclisimizin de kurucu başkanı olan cumhuriyetimizin de banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Bütün büyüklerimizi, bütün kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum. Onların hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Değerli dostlar, sevgili Erzurumlular Çok şerefli, çok güçlü bir tarihe sahibiz. Tarihimizin her safhası yarın için ışık tutabilecek, yarın için ders çıkarabileceğimiz fevkalade önemli olaylarla doludur Bunları anlatacağız. Ama bunları asla bir destan gibi asla bir masal gibi değil." Dedi.

Kurtulmuş, ülke olarak sırtımızı arkaya yaslayarak rahat içerisinde, huzur içerisinde, sıkıntısız yaşadığımız neredeyse bir tek günün olmadığını ifade ederek, " Hep mücadeleyle geçmiştir. Hep düşman saldırılarıyla geçmiştir. Hep dünya üzerinde atalarımızın gösterdiği gibi yol çizmek, yön vermek, mücadele etmekle geçmiştir. Onun için Anadolu topraklarındaki varlığımızın en önemli hususiyetlerinden birisi en son yaklaşık beş milyon kilometrekare olan Osmanlı cihan devletinin yirmi sene içerisinde paramparça edilerek bölük böçük parçalanmasından sonra işte Erzurum Kongresindeki ruh Misak-ı Milli sınırlarını yeniden belirleyen ve bu sınırlar üzerinde ayağa kalkmamızı sağlayan bir ruhtur. Şimdi ise Türkiye'nin yine çok problemli, çok sorunlu bir coğrafyada, başta Doğu Akdeniz ve Ege olmak üzere Misaki Milli'ye benzer bir şekilde mavi vatan hedeflerinden vazgeçmeden yürümek mecburiyeti vardır." şeklinde konuştu.

Erzurum Kongresi ruhunun öğrettiği Misakı Milli'yi korumanın şiarlarından birisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu "Aynı şekilde bütün dünya ülkeleri hele dünyada büyük iddiaları olan büyük ülkelerin uzayda yarış yaparken uzayda büyük bir mücadele verirken Türkiye'nin bundan geri kalması kendi sırlarını koruyabilme kabiliyetini azaltacak bir husustur Onun için diyoruz ki, dün Misakı Milli ne kadar önemliyse bugün uzay vatanda o kadar önemlidir. Siber vatan da o kadar önemlidir. Erzurum Kongresi'nden şahsen benim çıkardığım birinci ders budur. Misak-ı Milli'yi bugünün anlayışı içerisinde yeniden güçlü bir şekilde değerlendirecek ve Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyacak her türlü adımı atmakta tereddüt göstermeyeceğiz İkincisi, az evvel de ifade edildi. O günün dünyasında dediğim gibi topu tüfeği kalmamış, kazması, küreği kalmamış bir milletin paramparça olmuş, koskoca bir cihan devletinin üzerinde küllerinin üzerinde ayağa kalkan Misak-ı Milli ruhuna sahip çıkan Kuvayi Milliye ruhuna sahip çıkan ecdadımız aynı zamanda da bir şekilde Türkiye'nin mandacı ve himayeci anlayışla asla yürümeyeceğini yani bağımsız bir ülke olarak ayağa kalkmaktan başka bir çaresi olmadığını cümle aleme ilan etmiştir."

Ülkenin hem gücünü hem itibarını arttıracaklarını ve Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacaklarını anlatan Kurtulmuş şöyle devam etti, "Erzurum Kongresi'nin üçüncü olarak ruhunun bize söylediği şey milli mücadelenin merkezinin, milli mücadelenin karargahının Milli Mücadele'nin merkez üssünün Kuvayi Milliye olduğu ve ardından kurulacak büyük millet meclisi olduğudur. Bu da bize her zaman Hem milletin değerlerine ve kültürüne sahip çıkmamız hem de bu ülkenin birlikte uzlaşarak, anlaşarak işlerini istişare ile yapmak mecburiyetinde olduğunu hatırlatan fevkalade önemli bir unsurdur Yani o şartlarda bile meclisi kurmayı düşünen, o şartlarda bile farklılıkları bir arada yaşatabilmeyi. kendisi için rehber kabul eden o Kuvayi Milliye ruhu aslında Türkiye'de demokrasi anlayışının da başlangıcını gerçekleştirmiştir. Bugün işte Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde temsil edilen milletin farklı kanaat ve düşüncelerinin temsilcisi olan siyasi partiler demokrasimize sahip çıkarak demokrasiyi daha da ileriye götürerek. bu ülkenin demokrasi içerisinde gelişebileceğini, güçlenebileceğini inanan unsurlar olarak varlığını kurduruyor."

Konuşmaların ardından Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların basıldığı gazetenin vatandaşlara dağıtıldığı programda, Erzurum Halk Oyunları ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı.