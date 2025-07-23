Erzurum Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığı'nda 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünemez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz' kararlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Alınan kararlarla Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü törenleri, Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Vekili Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurumlarının amirleri öğrencilerin taşıdığı 100 metre uzunluğundaki bayrakla kortej yürüyüşüne katıldı. Tiyatro oyuncusunun canlandırdığı Mustafa Kemal'in faytonla katıldığı yürüyüş boyunca mehter takımı marşlar çaldı.

CUMHURİYETE GİDEN YOLDA ENGEL TANIMADI

Erzurum'daki tüm bayramlara sırtında ve elinde taşıdığı Türk bayrağı ile katılan bedensel engelli Yasin Karbuz (42) protokol ve davetlilerin yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşünde ön safta yer aldı. Zaman zaman ayağının takılıp tökezlemesine rağmen yürüyüşteki yerini koruyan Karbuz'u görenler alkışlayarak kendisine destek verdi. Çocukluğundan itibaren her bayrama katıldığını Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne de her zaman eşlik ettiğini belirten Karbuz, "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mehmetçik" dedi.

'ERZURUM KONGRESİ; HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEKTİR'

Kongre binasında sona eren yürüyüşün ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum Kongresi'yle yükselen ruh, aslında necip milletimizin iman dolu göğsünde taşıdığı milli ruhun ta kendisidir. Erzurum Kongresi; bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir. Erzurum Kongresi; dalga-dalga büyüyerek cennet vatanın her yanına ulaşan güçlü bir sestir. Erzurum Kongresi; Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram-buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. Erzurum Kongresi; milletimizi Anadolu'dan silip süpürmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adıdır. Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır. Mukaddes ve muazzez vatan topraklarını işgale yeltenen emperyalist güçlere hadlerini bir kez daha bildirdiğimiz onurlu bir direnç olmakla birlikte Erzurum Kongresi; aynı zamanda şeref ve haysiyet dolu bir şahlanışın da fotoğrafıdır. Erzurum Kongresi; her türlü zorluğun üstesinden gelmektir. Erzurum Kongresi; manda ve himayeyi telkin eden gafil ve sefil çağrıları kahramanlık sesleriyle bastırmak ve vatan üzerinde hain emeller besleyenlerin kesinlikle bozguna uğrayacaklarını tüm dünyaya tek bir ağızdan haykırmaktır. Erzurum Kongresi ile ortaya koyulan cesaret öylesine büyüktür ki; bedeli bağımsızlık uğruna verilecek candır, candan geçmektir, toprağa düşmektir" dedi.

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM'

106 yıl önce şehirde düzenlenen Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Vali Vekili Ahmet Özdemir, "Mondros Mütarekesi'nden sonra artık son haddine ulaşan işgal ve dayatmalara karşılık şehrimiz Erzurum, imanı ve tarihinden aldığı vatansever ruh ile bu toprakların aziz Türk milletine ait olduğunu haykırmıştır. 23 Temmuz'da şehrimizde düzenlenen Erzurum Kongresi'nde millet iradesi vurgulanmış; manda ve himaye kesin bir kararlılıkla reddedilmiştir. Aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm!' şiarıyla hukuksuzluk ve işgallere karşı çıkmış, milli sınırlar içinde vatanımızın bir bütün olduğunu bütün dünyaya haykırmıştır. Erzurum Kongresi, alınan kararları yönüyle bir duruş, bir direniş, bir diriliştir. O gün alınan her karar, bu milletin bağımsızlık aşkının, istiklal tutkusunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Mondros Mütarekesi ile bastırılmaya ve durdurulmaya çalışılan Anadolu, Erzurum'da yeniden konuşmuştur. ve bu ses, dalga dalga büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır" diye konuştu.

KONGREYİ CANLANDIRDILAR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi, mehter takımının konser verdiği törende, öğrenciler günün önemini anlatan şiirler okundu. Törenin son bölümünde Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları 106 yıl önceki kongreyi canlandırdı. Kazım Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamasıyla başlayan temsili kongre, salondaki görüşmeyle devam etti. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların açıklanmasıyla temsili canlandırmayı tamamlayan oyuncuları davetliler alkışladı.

Tören sonunda protokol kongre binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.