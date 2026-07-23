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F-16'lar Erzurum Kongresi'nin 107. yılını selamladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-16 uçağı ile selamlama uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-16 uçağı ile selamlama uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait 3 adet F-16 uçağı ile selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi. ???????

Paylaşımda, F-16 uçaklarının Erzurum'daki selamlama uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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