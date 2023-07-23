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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti

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Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için şehre gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Okay Memiş tarafından karşılanan Kurtulmuş, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için şehre gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Okay Memiş tarafından karşılanan Başkan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiğimiz Erzurum'da, Vali Okay Memiş'ten, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık." Dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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