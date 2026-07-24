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Msb o özel uçuşun görüntülerini paylaştı

Msb o özel uçuşun görüntülerini paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi’nin 107’inci yıl dönümü vesilesiyle selamlama uçuşu yapan F-16 uçakları ile ilgili paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi'nin 107'inci yıl dönümü vesilesiyle selamlama uçuşu yapan F-16 uçakları ile ilgili paylaşım yaptı.

MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında " Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait 3 adet F-16 uçağı ile selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi. " denildi.

Yapılan paylaşımda pilotların uçak içinden ve uçakların gökyüzündeki hareketlerine dair anlar bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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