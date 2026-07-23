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CHP'den Erzurum Kongresi Paylaşımı: "Cumhuriyetimizin Harcını Karma Cesareti Gösteren Tüm Kahramanlarımızı Saygı, Rahmet ve Minnetle Anıyoruz"

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CHP, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, bağımsızlık meşalesinin Cumhuriyetin teminatı olduğunu vurgulayarak, tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

(ANKARA) - CHP'den, Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümüne ilişkin "O gün Erzurum'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de Cumhuriyetimizin ve birliğimizin teminatıdır. Aynı inanç ve kararlılıkla, emanetinize sonsuza dek sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin harcını karma cesareti gösteren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" paylaşımı yapıldı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"107 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tüm dünyaya haykırdı: 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' O gün Erzurum'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de Cumhuriyetimizin ve birliğimizin teminatıdır. Aynı inanç ve kararlılıkla, emanetinize sonsuza dek sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin harcını karma cesareti gösteren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA
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