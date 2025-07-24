F-16'lar Erzurum'da 106. Erzurum Kongresi için Uçuş Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla F-16 uçaklarının gerçekleştirilen selamlama ve pasaj uçuşlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 4 adet F-16 uçağının, Erzurum'da selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, selamlama ve pasaj uçuşu yapan F-16'ların görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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