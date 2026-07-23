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TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalarında Kocaeli'de çevre ve ulaşım sorunlarını, Hatay'da deprem konutlarını ve Erzurum Kongresi'ni ele aldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kocaeli" hakkındaki konuşmasında, kentte çevre, ulaşım ve sağlık alanlarında bazı sorunlar yaşandığını söyledi.

İktidarı eleştiren Gergerlioğlu, kentte çevre kirliliği yaşandığını, D-100 kara yolunda da alınmayan önlemler nedeniyle kazalar meydana geldiğini öne sürdü.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Hatay şehir planlaması ve TOKİ konutları" hakkındaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların sorunlarının devam ettiğini savundu.

Hatay'da yapılan deprem konutlarının eksikliklere rağmen hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Çalışkan, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yeterli personel bulunmadığını, bu nedenle araçların uzun süre bekletildiğini iddia etti. Çalışkan, sınır kapısından geçişlerin hızlandırılması için adımlar atılmasını istedi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, geçmişin farkında olunmadan geleceğe dair yön belirlenemeyeceğini vurguladı.

Erzurum Kongresi'yle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını ifade eden Aydın, Kongre'nin uyanış manifestosu niteliğinde olduğunu belirtti.

Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplandığını hatırlatarak, "Dün olduğu gibi bugün de Anadolu'ya yönelik açık ve gizli birtakım kriz, kaos ve işgal hevesi olanların bulunduğunun farkındayız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuyla her zaman olduğu gibi bugün de hain hevesleri kursaklara tıkayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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