Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı: 'Bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.