Haberler

Bakan Gürlek'ten Erzurum Kongresi Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." iradesiyle hafızalarına kazınan Erzurum Kongresi'nin, milletin istiklal iradesini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi dönüm noktalarından birisi olduğunu vurguladı.

Erzurum'da ortaya konulan bağımsızlık ruhunu bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşattıklarını belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımak için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, "Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı

Milyonlar sinirden kudurarak izledi, gerçek çok başka çıktı
Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: 'Keyfim Yerinde'

Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde"
22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü

22 yaşındaki aşçının sır ölümü! Çalıştığı otelin terasından düştü
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

"Beğendiğim erkek ilk buluşmada eve davet ederse giderim"