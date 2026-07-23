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Bakan Tekin: Tarihini bilen nesiller yetiştireceğiz

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"Eğitim ailesi olarak, çocuklarımızın şanlı tarihimize yakışır biçimde güçlü bireyler olarak yetişmesini, tarihini bilen, vatanperver, sorumluluk sahibi ve yüksek aidiyet duygusuna sahip nesiller olarak geleceğe hazırlanmasını boynumuzun borcu olarak görüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim ailesi olarak, çocuklarımızın şanlı tarihimize yakışır biçimde güçlü bireyler olarak yetişmesini, tarihini bilen, vatanperver, sorumluluk sahibi ve yüksek aidiyet duygusuna sahip nesiller olarak geleceğe hazırlanmasını boynumuzun borcu olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erzurum Kongresi'nin milletin bağımsızlık mücadelesinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ruhunu ve istiklal şuurunu besleyen güçlü bir mirastır. Bugün bizlere düşen görev, o gün ortaya konulan inancı ve kararlılığı gelecek nesillere aynı bilinçle aktarabilmektir. Eğitim ailesi olarak, çocuklarımızın şanlı tarihimize yakışır biçimde güçlü bireyler olarak yetişmesini, tarihini bilen, vatanperver, sorumluluk sahibi ve yüksek aidiyet duygusuna sahip nesiller olarak geleceğe hazırlanmasını boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu vesileyle Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, Erzurum Kongresi delegelerini ve vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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