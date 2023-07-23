Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi her alanda güçlü kılacağız. Türkiye'yi sanayide, kültürde, sporda, eğitimde, her alanda dünya liginin en üst mertebesine çıkaracağız.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, " Türkiye'yi her alanda güçlü kılacağız. Türkiye'yi sanayide, kültürde, sporda, eğitimde, her alanda dünya liginin en üst mertebesine çıkaracağız. Bunun için önümüzdeki cumhuriyetin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz" dedi.

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başladı. Buradaki törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtumuş, Vali Okay Memiş, Garnizon Komutan ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene AK Parti, MHP; CHP ve İYİ Parti milletvekilleri de katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törene katılanlar 104 yıl önce kongreye ev sahipliği yapan binaya doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kurtulmuş ve beraberindekilerin ellerinde bayraklarla yaptığı yürüyüşün ardından Erzurum Kongre binasının bahçesinde ikinci tören yapıldı.

Kurtulmuş'un konuşmasından sonra günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Mehter takımının mini konseri sonrası Kurtulmuş ve törene katılan protokol 104 yıl önce gerçekleştirilen kongrenin canlandırılmasını izledi. Kongre salonunda oturan Kurtulmuş, anlatılanları büyük bir dikkatle izledi.