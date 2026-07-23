BBP lideri Destici'den Erzurum Kongresi mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, yazılı mesajında, çoğunluğu işgal altında bulunan vilayetlerden 62 delegenin katıldığı ve iki hafta süren kongrede alınan kararların, bugün de yaşanan çok sayıda problemi doğru değerlendirmek için önemli ipuçları taşıdığını belirtti.

Kongrede alınan kararlara değinen Destici, şunları kaydetti:

"Vatan bir bütündür bölünemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Doğu illerinin ve bütün vatanın bağımsızlığı, İstanbul Hükümeti tarafından sağlanamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan unsurlara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar ve ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların can, mal ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır. Manda ve himaye kabul olunamaz. Milli Meclis derhal toplanmalı, hükümetin çalışmaları meclis denetimi altına girmelidir. Bugün de varlığımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı tehdit eden risklere karşı, aynı istikamette ve aynı kararlılıkla durmak mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum."

Aynı kararlılıkla inançları, değerleri ve millet iradesini her şeyin üzerinde tutarak ülkeyi, milleti ve bağımsızlığı korumaya devam edeceklerini vurgulayan Destici, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Erzurum Kongresi'nin vatansever üyelerini ve onlara kararlılıkla sahip çıkan Erzurum'umuzun kahraman evlatlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, birliğimiz ve varlığımız için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.