ASKON Erzurum Şube Başkanı Turan: Erzurum Kongresi Bağımsızlık İrademizin Dönüm Noktasıdır

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kongrenin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Erzurum'un tarih boyunca ülkenin ve milletin bekası söz konusu olduğunda her zaman sorumluluk üstlendiğini ifade eden Başkan Turan, şehrin sayısız kahraman yetiştirdiğini, istiklal mücadelesinde önemli bir rol oynadığını ve hiçbir zaman boyunduruk altına girmediğini söyledi.

Erzurum Kongresi'nin bu tarihi duruşun en önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Turan, "Kahramanlık destanının ilk satırlarının yazıldığı Erzurum'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki delegeler manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu güçlü bir iradeyle ortaya koymuştur." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Erzurum Kongresi'nin ortaya koyduğu milli ruhun bugün de yol göstermeye devam ettiğini belirten Turan, milletin birlik ve beraberlik içerisinde aynı azim ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğünü ifade ederek, "Milletimizin o gün verdiği kahramanlık destanı asla unutulmamalıdır." diye konuştu.

Erzurum Kongresi'nin işgale karşı direniş bilincinin oluşmasını sağlayan, İstiklal Mücadelesi'ni başarıya ulaştıran iradenin adı olduğunu dile getiren Turan, kongrenin aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin en güçlü temsili ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden tarihi bir mutabakat niteliği taşıdığını kaydetti.

Mesajında milli birlik ve kardeşlik ruhunun önemine de değinen Turan, genç nesillerin milli mücadele yıllarında destan yazan şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkarak güçlü Türkiye idealini daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti. Turan, milletin birlik ve beraberlikten aldığı güçle demokratik ve ekonomik alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alma hedefini gerçekleştireceğini ifade etti.

Erzurum Kongresi'nin, Türk milletinin bağımsızlık iradesini sarsılmaz şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Turan, "Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'nin kilit taşı, millet egemenliğinin kayıtsız ve şartsız esas alındığı tarihi dönüm noktalarından biridir." ifadelerini kullandı.

Başkan Turan mesajını, "Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Mücadelesi'ne ışık tutan ve milletimize cesaret veren kararların alındığı Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." sözleriyle tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı