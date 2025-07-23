Adalet Bakanı Tunç: 'Türkiye Yüzyılı Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyoruz'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' idealine ulaşmak için kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzurum Kongresi'nde alınan kararların verdiği güçle millet olarak çıktığımız kutlu yürüyüşümüzde bugün Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, huzur ve güven içinde 'Terörsüz Türkiye' idealimizi hep birlikte inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 106 yıl önce Erzurum'da vatan toprağının bölünmez bütünlüğünün dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Kongrede yakılan bağımsızlık meşalesinin, Türk milletinin kendi geleceğini tayin edeceği bir dönemin kapısını araladığına işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu ruh, bugün de adaletin, hukuk devletinin ve millet iradesinin teminatıdır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların verdiği güçle millet olarak çıktığımız kutlu yürüyüşümüzde bugün Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, huzur ve güven içinde 'Terörsüz Türkiye' idealimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir dönüm noktası olan Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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