En iyi film önerileri! Keyifli vakit geçireceğiniz film önerileri, en iyi filmler 2020 ve en güzel film önerisi

19.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:52

Evde, sinemada ya da arkadaş ortamında keyifli vakit geçirmek için güzel bir seçenek olan film izlemek, en güzel film önerileri ile daha da keyifli hale geliyor. Jet Li filmleri, Nicolas Cage filmleri, Vin Diesel filmleri, Bruce Willis filmleri, Van Damme filmleri, Matt ve Damon filmleri gibi beğendiğiniz oyuncu odaklı film seçimi yapabilirsiniz. Film seçerken Zaman kaybetmeden size en uygun filmi seçebilmeniz için film önerilerini bir araya getirdik. İşte en iyi filmler, aksiyon film önerisi, fantastik film tavsiyeleri, gerilim film önerileri 2020 ve Türk film tavsiyesi alternatifleri…

FİLM ÖNERİLERİ/ AİLE FİLMİ ÖNERİLERİ

1. Sevimli Dostlar

Lilli Susewind isimli 11 yaşındaki genç bir kızın hayvanlarla konuşabilmek gibi özel bir yeteneği vardır fakat bu yeteneğinin ailesinin haricinde kimsenin bilmemesi gerekmektedir. Özel yeteneği nedeniyle zor zamanlar yaşayan Lilli, yaşanan son olayların ardından ailesi ile birlikte başka bir yere taşınmak zorunda kalır. Ailesini taşınmaya ikna eden Lilli, yeni evinde yeni bir hayata başlar. Genç kız bu sefer her şeyin kontrolü altında olacağına ve bu sırrı kendine saklayacağına söz verir. Ancak yaşananlar pek de onun düşündüğü gibi olmaz. Bir hayvan hırsızının, yerel bir hayvanat bahçesinde bulunan bebek fil Ronnyi'yi kaçırdığını öğrenen Lilli, vakit kaybetmeden harekete geçer. Ronni'yi ve diğer hayvanları ne olursa olsun kurtarmaya kararlı olan Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

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2. Güller Ülkesi

1912-1913 yılları arasında gerçekleşem Türk - Bulgar mübadelesi sırasında Türklere yapılan zulmün Bulgarların gözünden anlatıldığı filmin yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov birlikte üstlenirken başrolleri Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi başarılı Bulgar oyuncular paylaşıyor.

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3. Annelerimiz

Nuestras madres, 2013 yılında Guatemala'da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?

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FİLM ÖNERİLERİ/ AKSİYON FİLM ÖNERİLERİ

1.Viking Kuşatması

Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı yok etmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.

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2.Midway

ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya ile olan savaşında bir dönüm noktası olan Midway Muharebesi'nin gerçek hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich otururken senaryoda ise Wes Tooke'un imzası bulunuyor. Başrolleri ise Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore ve Dennis Quaid paylaşıyor.

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3.Vampir İstilası

Dünya vampirlerin istilası altındadır. Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur. Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir. Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer. Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

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FİLM ÖNERİLERİ/ ANİMASYON FİLM ÖNERİLERİ

1.Kral Şakir 'Korsanlar Diyarı'

Şakir ve ailesinin yaşadığı şehir, okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık yüzünden büyük bir tehlike altındadır. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?

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2.Kutup Köpekleri

Buzul Tilkisi Swifty, Antarktika Postanesinde çalışan bir köpektir. Onun en büyük hayali, Antarktika'nın en hızlı köpek kuryesi olabilmektir. Bunun için her şeyi yapmaya hazır olan Swifty, gizlice kızaklardan birini alarak, içinde ne olduğunu bilmediği bir paketi gizemli bir yere götürmek için yola koyulur. Ancak bu yolculuğunda beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Yolculuk sırasında gizli bir kaleye rastlayan Swifty, burada sadık martı ordusunu yöneten Kötü Balina Otto Von Walrus ile karşılaşır. Dünyanın en büyük lideri olmayı kafasına koyan Otto Von Walrus, hayalini gerçekleştirebilmek için Kuzey Kutbu'nu delerek tüm Kuzey Kutbu'nu eritecek kadar eski gazı açığa çıkarmaya planlamaktadır. Otto Von Walrus'un korkunç planını öğrenen Swifty, onu engelleyebilmek için arkadaşlarından da yardım isteyerek zorlu bir maceraya atılır.

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3.Uzay Parkı

Suha babasını kaybetmesinin ardından annesi ile birlikte mücadele eder. Annesi çalıştığı için büyük annesi ile birlikte küçük bir kasabada yaşayan Suha, bir gece yıldızları seyrederken kendisini bir anda bir uzay parkının içinde bulur. Küçük kız, evredeki tüm yıldızlarla ilgilenen bu parkı oldukça büyüleyici bulur. Bu sırada dünyayı yok edecek bir tehlike meydana geldiğinde Suha uzaylı dostu ile birlikte harekete geçer. Karanlığın oluşmasını engellemeye çalışan ve böylece yıldızların yok olmasını planlayan kötülüğe karşı zorlu bir maceraya atılan Suha, karanlığı geri getirmeyi başarabilecek midir?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jong-Shik Won'un üstlendiği animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Yongwoo Shin, Jeon Tae-Yeol ve Kim Yeon-Yoo yer alıyorlar.

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FİLM ÖNERİLERİ/ BİLİMKURGU FİLM ÖNERİLERİ

1.San Francisco Hackerları Sever

Bir adam gözlerini açtığında, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığının farkına varır. Geçmişe dair hiçbir anısı olmayan adam, birden kendisini peşinde olan bir suikastçiden kaçarken bulur. Bu sırada, sert olduğu kadar havalı bir polis olan karısı, adamı bulmak için umutsuzca bir arama başlatmıştır. Ancak kadının kocasını bulmak için verdiği çaba, kariyerinin sona ermesine neden olacak bir hamle olur.

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2.Solaris

Belirgin bir bilince sahip bir gezegendir Solaris. Oraya gelen dünya insanlarının zihinleri ile oynamak ise en büyük gücü ve yeteneğidir. İnsanların bilinçaltına süzülüp oraya müdahale ederek, hafızalarındaki şeyleri maddeleştirir. Burada olanları araştırmakla görevli olarak ilgili üsse gönderilen kişi de gezegenin gücünden payını alacaktır şüphesiz. Böylesi bir gizemle büyülenirken kendi geçmişi ile burun buruna gelecektir. Tarkovski'nin üzerinde çok durulan bu çalışması, bazı yerlerde Kubrick'in 2001'ine Rusya'nın verdiği yanıtı olarak değerlendirilmektedir. Ancak genel olarak bağımsız bir çalışmadır. Hatta bir roman uyarlaması olduğu halde özgünlüğünü koruduğu söylenebilir.

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3.Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.

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FİLM ÖNERİLERİ/ BİLİMKURGU FİLM ÖNERİLERİ

1.Türk Lokumu

Anadolu'da bir devlet okulunda okuyan Niyazi derslerinin başarısı ve okul birinciliği sebebiyle İstanbul'daki bir Amerikan kolejinde yatılı ve burslu okumak için teklif alır. Babası Emin Efendi oğlunun bu büyük kolejde okuyup büyük adam olacağını umut ederek İstanbul'a gönderir. Çekingen ve efendi bir kişiliğe sahip olan Niyazi kızlar konusunda biraz utangaçtır. Kolejde ise işler biraz farklıdır. Sürekli partiler yapan, eğlenen, kolej hayatını dibine kadar yaşayan öğrenciler yüzünden kolejin başarı oranı düşmüştür. Okul müdürü tek çare olarak Anadolu'da en başarılı öğrenci olan Niyazi'yi okula transfer etmek ve okulun başarı oranını yükseltmek ister. Fakat okul müdürünün bu planı işe yaramaz. Niyazi bir süre sonra bir bambaşka birine dönüşür.

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2.Küçük Şeyler

Onur ve Bahar beyaz yaka olarak tabir edilen plaza çalışanı bir çifttir. Çiftin yaşadığı kavgalar, bedensel ve ruhsal değişimlere odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda "Babamın Kanatları" filmiyle tanınan Kıvanç Sezer oturuyor.

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3.Elveda

Wang ailesinin büyük annesi hastadır ve yaşayacak az bir zamanı kalmıştır. Ailesi büyük annelerini son anlarında mutlu etmek için bir düğün organize eder ve büyük annenin sevdiği herkesi bir araya getirir ve yurt dışında yaşayan tüm akrabaları yeniden toplar.

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FİLM ÖNERİLERİ/ KORKU FİLM ÖNERİLERİ

1. Bina

Distopik bir Türkiye'de, Hükümet ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

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2. Vampir İstilası

Dünya vampirlerin istilası altındadır. Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur. Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir. Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer. Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

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3. Lanetli Kardeş

Cassie, bazı sorunları olan genç bir ressamdır. Bazı geceler gördüğü korkunç rüyaları tuvale aktarmaya başlar. Genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.

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FİLM ÖNERİLERİ/ KORKU FİLM ÖNERİLERİ

1. Abigail: Sınırların Ötesinde

Genç bir kız olan Abigail, gizemli bir salgın hastalık yüzünden sınırları uzun yıllar önce kapatılarak karantina altında kalan bir şehirde yaşamaktadır. Abby henüz 6 yaşındayken babası hastalığa yakalanınca şehir dışına gönderildi. O günden beri babasını bulmayı aklına koyan Abby, babasına ulaşabilmek için yetkililere karşı çıkmaya başlar. Genç kız bu sırada şehrin aslında sihirli bir alan olduğunu öğrenir ve kendisinde olağanüstü yetenekler olduğunu keşfeder.

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2. Balon Pilotları

Pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher 1862 yılında daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Göklerin sırlarını keşfetmek isteyen ikili sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışır. Gökyüzünde nefes kesici keşifler yapan Wren ve Glaisher atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

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3. Masallar Diyarı

Masallar Diyarı, Mar adındaki genç bir kızın, içerisinde dünyanın tüm masallarını içeren sihirli bir kitabı kurtarmak için sevimli dostları ile birlikte atıldığı macerayı konu ediyor.

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FİLM ÖNERİLERİ/ POLİSİYE FİLM ÖNERİLERİ

1. Cinayet Süsü

Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda filmin kadrosunda Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor. Polisiye komedi türündeki filmin senaryosunu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi birlikte kaleme alıyor.

Cinayet Süsü, birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olayları odağına alıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları izleyeceğiz. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerini hiç de kolaylaştırmıyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.

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2. Suikastçı

Michael'ın babası, o çocukken uyuşturucu skandalından hüküm giymiş bir dedektiftir. Cleveland polis departmanında göreve başlayan çaylak dedektif Michael, ölmüş babasının gölgesinden çıkmak için çabalamaktadır. Babasının meslekten men edilmesine neden olan skandalı sorma imkanı bulamayan Micheal, hayatını onun gölgesi altında yaşamaktan fazlasıyla bunalmıştır. Şimdi ise babasının gölgesinden kurtulmak ve kendini katılmak için eline büyük bir fırsat geçer. Polisin elinde bulunan 1 milyon değerindeki uyuşturucu çalınıp, üstüne davayı yürüten dedektif ölünce Micheal davayı almak için amirine yalvarır. Eline geçen fırsatı kaçırmak istemeyen Michael, davayı almayı başarınca hızla çalışmalara başlar. Soruşturma ilerledikçe davanın asıl yüzünü öğrenen Michael, bu süreçte gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışan suikastçılarla savaşmak zorunda kalır.

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3. Destroyer

Destroyer, büyük bir soyguncunun peşine düşen bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı'nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kız Shelby ile de sorunları olan Erin oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas'ın hala hayatta olduğunu öğrenir. Silas'ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer. Silas'ı ararken geçmişi ve düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan genç kadın bu sefer büyük soyguncuyu yakalamayı başarabilecek midir?

Karyn Kusama'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Erin Bell karakterine Nicole Kidman hayat veriyor. Senaryosunu Phil Hay ve Matt Manfredi'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Beau Knapp, Bradley Whitford, Toby Kebbell gibi isimler yer alıyor.

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FİLM ÖNERİLERİ/ ROMANTİK FİLM ÖNERİLERİ

1. Görünmez Yaşam

Guida ve Euridice, 1950'lerde Rio de Janeiro'da yaşayan iki kız kardeştir. Guida gerçek aşkı bulma ümidiyle yaşarken, Euridice ise piyanist olmanın hayalini kurar. Farklı yönlere savrulan kardeşler, birbirlerini bulma umudunu kaybetmeden hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek zorunda kalır.

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2. Ve Sonra Dans Ettik

Çocukluğundan itibaren dansa ilgisi olan Merab, bir Gürcü topluluğu ile birlikte çalışır. Tutku ile bağlı olduğu dans ile hayatındaki sorunlarından uzaklaşmayı planlayan Merab, en iyisi olabilmek için hiç yorulmadan çalışır. Ancak onun hayatı, gruplarına yeni bir dansçının dahil olmasıyla bambaşka bir hal alır. Grubun yeni üyesi Irakli'yi başlarda en güçlü rakibi olarak gören Merab, zamanla farklı duygulara kapılır. Irakli'ye karşı farklı hisler beslemeye başlayan Merab, bu süreçte kendisini ve bedenini tanımaya başlar.

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3. Sesinde Aşk Var

Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş ve dedesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak hayatı okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

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