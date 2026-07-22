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Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor
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Çorum FK'da sezon öncesi hazırlıkları sürerken kadrosundaki tek forvet olan Senegalli futbolcu Mame Thiam'ın nerede olduğu bilinmiyor. Thiam, ne Düzce'deki kampa ne de Bolu'daki çalışmalara katılmadı. Çorumlu futbolseverler golcü ismin 2 aydır şehre gelmediğini belirtti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK’da sezon öncesi hazırlıkları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundaki tek forvet olan Senegalli futbolcu Mame Thiam’ın nerede olduğu bilinmiyor.

ÇORUM FK MAME THIAM'I ARIYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Bolu’da sürdüren Çorum FK’da, Senegalli golcünün takıma katılmaması kafa karıştırdı. Fatih Battar’ın haberine göre Thiam; ne Düzce’de gerçekleştirilen 15 günlük ilk etap kampına ne de Bolu’da başlayan ikinci etap çalışmalarına katıldı. Oyuncunun nerede olduğuna ilişkin kulüp kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çorum FK'ya gönül veren taraftarların da golcü oyuncunun 2 aydır şehre gelmediğini iletti. 

TARAFTARDA HAYAL KIRIKLIĞI VAR

Kadroda kapsamlı bir yapılanmaya giden Çorum FK; Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Sehic, Samudio ve kaptan Ferhat Yazgan gibi birçok isme veda edip Yilber Ramadani, Serdar Saatçı ve Marcos Felipe gibi transferlerle kadrosunu güçlendirmişti. Ancak Mame Thiam’ın durumu belirsizliğini korurken Aubameyang ve Nagalo gibi hedeflenen transferlerin gerçekleşmemesi de yeni sezon öncesi taraftarda hayal kırıklığı yarattı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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