Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı: 2'si bekçi 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polis aracının çarpıştığı kazada polis aracı yan yattı, 2'si bekçi 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, H.A.S. yönetimindeki 38 A 74323 plakalı polis aracı ile M.A.K. yönetimindeki 06 SEH 49 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı kaldırımı aşarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan bekçiler H.A.S. ve G.Ö. ile M.A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı