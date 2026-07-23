Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma, 17 yıl sonra yeniden gündemin merkezine oturdu. Son operasyonda 27 şüphelinin gözaltına alınması, bunlardan 19'unun tutuklanmasının ardından soruşturmada yeni isimler ve iddialar öne çıktı. Dosyada ilk kez FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın adı da yer aldı.

SAVCILIKTAN ENVER ALTAYLI SORUSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, helikopterin düştüğü gün bölgede F-4 savaş uçağıyla uçuş yaptığı ve helikopterin düşmesine ilişkin iddialarla gündeme gelen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan'ın ifadesine başvuruldu.

Armağan'a, FETÖ'nün üst düzey isimleri arasında gösterilen Mustafa Özcan, Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer), Adil Öksüz, Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Enver Altaylı'yı tanıyıp tanımadığı, bu kişilerle toplantı yapıp yapmadığı ya da telefon görüşmesi gerçekleştirip gerçekleştirmediği soruldu. Armağan ise söz konusu isimleri tanımadığını ve belirtilen dönemde herhangi bir toplantı yapmadığını öne sürdü. Böylece Enver Altaylı'nın adı ilk kez resmi soruşturma dosyasına girmiş oldu.

"KAZAYI HERKESTEN ÖNCE BİLİYORDU" İDDİASI

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici ise yıllardır dile getirdiği FETÖ bağlantısı iddialarını yineledi. Ekici, Enver Altaylı'nın helikopter kazasını resmi makamlardan ve kamuoyundan önce bildiğini ileri sürdü.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Ekici, BBP'li yöneticilere kazanın saat 15.15 sıralarında Enver Altaylı tarafından haber verildiğini iddia etti. Oysa helikopterde bulunan gazeteci İsmail Güneş'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni saat 15.26'da arayarak kazayı bildirdiğini hatırlatan Ekici, bu zaman farkının araştırılması gerektiğini savundu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Ekici, kazanın ardından yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan emekli Yarbay Ercüment Güler'in de soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Güler'in ekipleri yanlış bölgeye yönlendirdiği yönünde iddialar bulunduğunu belirten Ekici, enkazın yerinin erken saatlerde dar bir alan olarak tespit edilmesine rağmen aramaların farklı bir bölgede yoğunlaştırıldığını savundu. Ayrıca Güler'in Enver Altaylı ile bağlantısının araştırılması gerektiğini ifade etti.

"GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI

Mustafa Selami Ekici, kaza sonrası çekildiği öne sürülen bir görüntüye ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu. Ekici, kendilerine ulaşan bilgilere göre siyah giyimli kişilerin olay yerinde bulunduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerde oturur vaziyette görüldüğünün ileri sürüldüğünü söyledi.

Ekici, söz konusu görüntüyü izlediğini söylediği BBP'nin kurucularından Emrullah Önalan'ın bunu gazeteci Ahmet Akpak aracılığıyla gördüğünü öne sürerken, daha sonra hem Akpak'ın hem de oğlunun hayatını kaybettiğini belirterek bu durumun da araştırılması gerektiğini ifade etti.

ADİL ÖKSÜZ İLE 152 KEZ GÖRÜŞME TESPİTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan'ın FETÖ ile bağlantısına ilişkin çeşitli tespitler de bulunuyor.

Dosyada, Armağan'ın olaydan beş gün önce Malatya'da bulunduğu, daha sonraki yıllarda örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı olduğu belirtilen Adil Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğunun belirlendiği ifade edildi. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen bir kitap üzerinde Armağan'ın eşi Şerife Armağan'a ait parmak izine rastlandığı bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com