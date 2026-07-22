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Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
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ABD Başkanı Trump, "İran Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırırsa, Tahran'da bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya elektrik santralini imha edeceğiz" açıklamasında bulundu.

  • ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti.
  • ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açması halinde Tahran'dakiler de dahil köprü veya elektrik santrali bombalanacağı tehdidinde bulundu.
  • Saldırılarda 592 kişi yaralandı, 535 kişi taburcu edildi.

ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgede gerilimi artıracak yeni bir tehdit geldi.

"ELEKTRİK SANTRALİNİ BOMBALAYACAĞIZ"

Trump, yaptığı açıklamada " İran, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı (İHA) veya başka herhangi bir araç ya da silahla ateş açarsa, ABD, başkent Tahran'da bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya elektrik santralini bombalayacak ve imha edecek" ifadelerini kullandı.

BİLANÇO ARTIYOR

Öte yandan; ABD'nin İran'a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ateşkesin bozulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 53'e yükseldiği ifade edildi. Saldırılarda 592 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Şu ana kadar 535 kişinin tedavi sonrası taburcu edildiği, 36 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü, 21 kişiye ise evlerinde yardım sağlandığı belirtildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

saldır İran bak sana diyor

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