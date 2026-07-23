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Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Operasyonda kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi.

EVDE KENEVİR VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi verilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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