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Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev Haber Videosunu İzle
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
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Bisiklet sürerken tayt giydiği görüntülerin gündem olmasının ardından tepkiler sebebiyle görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yardımcısı olan eşi Esengül Korkmaz Çiçekli İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.

Bisiklet sürerken bisiklet taytı giymesinin CHP'li İnan Akgün Alp tarafından Meclis gündemine taşınmasının ardından görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eşi, İstanbul vali yardımcılığı görevine atandı.

KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin merkeze alınmasının ardından, kentte vali yardımcısı olarak görev yapan eşi Esengül Korkmaz Çiçekli’nin de yeni görev yeri belirlendi. Atama kararıyla birlikte bayan Çiçekli, kariyerine İstanbul vali yardımcısı olarak devam edecek.

SÜREÇ TAMAMLANDI 

Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli’nin İstanbul’a atanmasıyla Ardahan’daki idari değişim süreci tamamlanırken, merkeze çekilen eski Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin yeni görevine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

"HAFTA İÇİ BU KIYAFETLE DOLAŞMIYORUZ" DEMİŞTİ 

Görevden alınan Vali Çiçekli, yaptığı açıklamada ""Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam Cam:

spora göstermelik değil sporcu kıyafetiyle katılınır

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