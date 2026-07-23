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Meksika'da bir gazeteci silahlı saldırı sonucu öldürüldü

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Meksika'nın Oaxaca eyaletinde gazeteci Francisco Alejandro Leyva, restoranda kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıda bir kadın da yaralandı. Vali cinayeti kınarken, soruşturma ifade özgürlüğü suçu kapsamında yürütülüyor. Leyva, Meksika'da 2026'da suikasta kurban giden yedinci gazeteci oldu.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir gazeteci, restoranda yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel polisin açıklamasına göre, gazeteci Francisco Alejandro Leyva, Oaxaca eyaletinin başkentine bağlı San Pablo Etla kasabasındaki restoranda kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda gazeteci Leyva olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın da yaralandı.

Oaxaca Valisi Salomon Jara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada cinayeti kınadı.

Jara, eyalet savcılığına soruşturmanın ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan sorumlu federal makamlarla koordinasyon içinde yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre, Leyva, Meksika'da 2026 yılında suikasta kurban giden yedinci gazeteci oldu.

Leyva'nın Facebook'taki haber sayfasında yaptığı son paylaşımda, yerel yetkililerin de katıldığı Guelaguetza Festivali'nin organizasyonuna yönelik eleştirilere yer verildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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