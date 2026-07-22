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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz... Haber Videosunu İzle
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı'ğınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

  • Ahbap soruşturmasında Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Feyza Altun ve Öykü Serter ifadeye çağrılacak.
  • Soruşturma kapsamında 27 kişi tutuklandı, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci ve sanat dünyasından 5 ismin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. İfadelerin hangi kapsamda alınacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

"AH AHBAP VAH AHBAP"

Soruşturma başladığında sosyal medya üzerinden Özoğuz açıklama yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE AHBAP SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı.

İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmaları kararlaştırılmıştı.

Şüpheli Özgür Ömer Güner için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 27'ye yükselmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKaraca Kilicyaldir:

şu....sarıyı... eceyi....portakalı alın içeri....yatırın bi 5 sene

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Haber Yorumlarıhaciarici666@gmail.com:

Baş sorumlu bunlar….

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