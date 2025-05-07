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Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

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Vatikan'da 133 kardinal, Papa Francis'in ölümünün ardından kilisenin 267. papasını seçmek için konklavda bir araya geldi. Vatikan'ın gizli duvarları arasında, 800 yılı aşkın süredir devam eden ritüelle gerçekleştirilen seçimlerde ilk turdan sonuç çıkmadı. Yeni papanın seçilememesi üzerine Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi.

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere 133 kardinalin Sistine Şapeli'nde bir araya gelmesiyle başlayan Konklav'ın ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi.

İLK TURDA PAPA SEÇİLEMEDİ, SİYAH DUMAN YÜKSELDİ

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı. Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Ardından da Latince "Extra Omnes" yani "işi olmayanlar çıksın" anlamındaki komut verildi ve şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu, Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

PAPA SEÇİLENE KADAR GÜNDE 4 OYLAMA YAPILACAK

Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi. 133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak. Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

ÇOK SAYIDA ADAY YARIŞACAK

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Fransız Kardinal Jean Marc Aveline, İsveçli Kardinal Anders Arborelius, Gineli Kardinal Robert Sarah, Maltalı Kardinal Mario Grech, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, ABD'den Kardinal Timothy Dolan ile Kardinal Robert Francis Prevost'un ismi geçiyor.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

KARDİNALLERE ÇAĞRI

Konklav öncesinde bazilikada düzenlenen ayini yöneten Kardinal Giovanni Battista Re, kardinallere "zor ve karmaşık" bir dönemde Katolik Kilisesi'ne rehberlik edebilecek bir lider seçmeleri çağrısında bulundu. Kardinal Re, "Bu, kilisenin birliğini korumaya yönelik güçlü bir çağrıdır. Bu birlik, tekdüzelik anlamına gelmez, çeşitlilik içinde sağlam ve derin bir birlik anlamına gelir" dedi.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Re, oylamanın "olağanüstü öneme sahip" olduğunu ve kardinallerin her türlü kişisel düşünceyi bir kenara bırakmaları gerektiğini vurguladı.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Ayrıca Konklav'a katılanların dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli'ne girecek olan seçici 133 kardinal, İncil'e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin edecek.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

15 ÜLKE KARDİNALLER ARASINDA İLK KEZ YER ALDI

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil ediliyor.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

GÜNLERCE SÜREBİLİR

Yüzyıllardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmemiş olması nedeniyle kardinallerden birinin papa seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğun desteğini kazanmasının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

BEYAZ DUMANLA İLAN EDİLECEK

Oylamanın ardından oy pusulalarının yakılması ve şapelin bacasından siyah duman çıkması, oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterecek. Bacadan beyaz duman çıkması ve çanların çalması ise 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiğini ilan edecek.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Kardinaller ilk oylamanın beklenildiği üzere 3'te 2'lik çoğunluğu sağlamaması halinde akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Kardinaller bu süreçte 20'den fazla oy alan adayları değerlendirmeye alarak uzlaşı arayacak.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

GARSON VE MUTFAK ÇALIŞANLARI YERLEŞKEYİ TERK EDEMEYECEK

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre misafirhanedeki garsonlar ve mutfak çalışanları da gizlilik yemini etti ve Konklav devam ettiği sürece onların da yerleşkeyi terk etmelerine izin verilmeyecek. Kardinaller uzlaşı arayışında istişare yürütüp oy kullanırken, Sistina Şapeli'nin dışında binlerce Katolik, yeni Papanın seçildiğini müjdeleyen beyaz dumanı bekliyor olacak.

Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Reis seçim kazanma makinası katılsa ilk turda o iş tamamdı :)))

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bize faydası olmayan kilisenin, papazını..........?

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıAli Kerem:

sizin ben beyninize tüküreyim şunların inancına bak yahu 90 yaşındaki adamdan ne medet beklersiniz

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıMehmet Yanğıl:

siyah duman çıksın diye lastik mi yakmışlar vahşi cahiller

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bizim Meclis de Extra Omnes deseler yarısından fazlası çıkmak zorunda kalirmiydi acaba?

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Haber Yorumlarımustafa ilhan:

Belki adamlar üşüdüler, sonuçta kaç yaşında insanlar onlar ısınalım diye soba yakmışlardır. Sobadır o sobadır. Bide içine patates attılarsa varya anovvvvvv.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Tabii bizim ülkedeki müslüman görünümlü hristiyanların papası seçiliyor o yüzden bu haberi dört gözle bekliyorlardır.

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Haber YorumlarıHacı Kadir Ekinci:

Allahualem umarım yanılmam son papazlarını seçiyorlar. Kendilerini inanılmaz güzel bir son bekliyor. İSLAM

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Haber Yorumlarırecep eren:

Ne kadarda gericiler.

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Haber YorumlarıIbrahim Gül:

orada ve bizde laiklik var. bizde atamam var orada seçim var kimin yaptığı doğru

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