Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlarda can kaybı 16'ya ulaştı. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, Palisades ve Eaton bölgelerindeki ölü sayısının Eaton'da 11, Palisades'te ise 5 olarak güncellendiğini açıkladı. Kurumun açıklamasında, "Yangınlar çok hızlı yayıldı. Bu sayı gelecek günlerde artabilir" açıklamasını yaptı.

YANGINLARI SORUMLUSU ÇİN Mİ?

Sosyal medyada yayılan söylentilere göre, yangınların sorumlusu Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Yangınların arasında uçan İHA'ların görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcılar, bu İHA'ların "yangınları başlatan Çin İHA'ları" olduğunu iddia ettiler. ABD yetkilileri, bu iddialarla ilgili bir yorum yapmadı. Ancak itfaiyecilerin bölgede kurtarılacak kişi ve mülkleri görüntülemek ve hatta su taşımak için İHA'lar kullandığı biliniyor. "Çin İHA'sına" ait olduğu iddia edilen bir görüntünün ise, yangın söndürme uçağına ait olduğu ortaya çıktı. Ancak, sivillerin görüntü almak için uçurduğu İHA'ların bir kısmının, yangın söndürme uçaklarını engellediği ve uçakların yangına müdahale edemediği açıklandı.

KUNDAKÇILAR YAKALANDI

Bu esnada 3 gün içinde, yangınları başlatmak için kundaklama çalışmaları yapmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı. İki şüphelinin de evsiz olduğu ifade edildi. Dün yakalanan şüpheli ise, evleri kundaklamayla hedef alınan mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Kundakçı olduğu iddia edilen kişiyi yakaladıktan sonra polise haber veren aile, görüntüleri saniye saniye kaydetti.

Bu kundaklama çalışmalarının sebebi olarak ise, yağmalanan evler gösterildi. Yangını fırsat bilen hırsızların, yangın sebebiyle tahliye edilen evleri yağmalayarak 'yangından mal kaçırdıkları' aktarıldı. Yangınlar boyunca 100'den fazla yağmalama olayı kaydedildi. Yağmacıların, kamyonlarla yangın bölgelerine gelerek terk edilen evlere girdiği ve değerli elektronik ve ziynet eşyalarını çaldığı bildirildi. Yağmacı çeteleri, sonra bu eşyaları 2 el eşya sitelerinde sattığı aktarıldı.

"İHA UÇURANLARI EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILAYACAĞIZ"

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, tüm bu iddialarla ilgili olarak "yetkililer dışında İHA uçuranları, evleri yağmalayanları ve kundaklama yapanları, yasaların izin verdiği en ağır şekilde yargılayacağız" dedi. 7 Ocak akşamı başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarların etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldı ve şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. İtfaiye, yangınları söndürmekte yetersiz kaldı. Halk, kendi çabalarıyla yangınlara mücadele etmeye başladı. 5 gündür süren yangın, hala devam ediyor.

Yangın nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü veya tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangın bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ancak yoğun duman ve ulaşım zorluklarının işleri güçleştirdiğini belirtti. Bölgedeki itfaiye yetkililerinden biri, "Bu, son yıllarda gördüğümüz en yıkıcı yangınlardan biri. Şu an tek önceliğimiz daha fazla can kaybını önlemek ve yangınların kontrol altına alınmasını sağlamak" dedi.

BİR DÖNEMİN ÇOCUK YILDIZI DA YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan yangınlarda bir dönemin çocuk yıldızlarından Rory Sykes da hayatını kaybetti. Yıldızın ölüm haberini annesi sosyal medya hesabında duyurdu. Sosyal medya paylaşımında, doğuştan kör olan ve serebral palsi ile yaşayan Rory'nin aile evinde öldüğü belirtildi. Anne paylaşımında, "Güzel oğlum Rory Sykes'ın dün Malibu'da çıkan yangınlarda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Kalbim paramparça." ifadelerine yer verdi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

32 yaşındaki Rory'nin aile evinin bahçesinde bir kulübede yaşadığı belirtildi. Annesi oğlunun yaşadığı kulübenin çatısını hortumla söndürmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bölgedeki su şebekesi, suyun belediye tarafından kesilmişti. Yetkililer ise daha önce bölgedeki hortumların yoğun kullanım yüzünden çalışmadığını açıklamıştı. İtfaiye ekipleri Rory'nin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü açıkladı.

"BENİ BIRAK SEN KAÇ KURTUL"

Oğlunun kendisine "Anne, beni bırak sen kaç kurtul" dediğini aktaran anne, hiçbir annenin çocuğunu terk edemeyeceğini belirtti. Rory Sykes'ın acılı annesi Shelley, tüm ömrünü kendisi gibi engellerle yaşamak zorunda kalanlara adayan oğlu için "Harika bir evlattı" ifadelerini kullandı.