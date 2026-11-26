Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'da karşı karşıya geldiği mücadelede Filistin bayrağı ve "Filistin'e özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan taraftarların bulunduğu olayın ardından siyasiler art arda açıklamalarda bulundu.

BAKAN BAK: AYRIMCILIĞIN VE ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDAYIZ

Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi kınayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş camiamızın yanındayız! Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

ÇELİK: BEŞİKTAŞ TARAFTARI İNSANLIĞIN SESİ OLMUŞTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirterek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gürcistan'da oynanan maçta 'FİLİSTİN'e ÖZGÜRLÜK' pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."

BAKAN GÖKTAŞ: BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK CAMİAMIZIN VE TARAFTARLARIMIZIN YANINDAYIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum" dedi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta ‘Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi