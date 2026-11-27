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UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyet kutlamalarına Kassoum Ouattara'nın Filistin'e destek mesajı damga vurdu. Maç sırasında Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcu, karşılaşma sonunda tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.

FİLİSTİN BAYRAĞINA POLİS MÜDAHALESİ

Güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentine alınan karşılaşmanın 26. dakikasında Filistin'e destek pankartı ve bayrağı açan Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Polisin taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesi üzerine hakem karşılaşmayı durdurdu. Futbolcular ve hakem heyetinin soyunma odasına gitmesinin ardından mücadele yaklaşık yarım saat kesintiye uğradı.

FİLİSTİN BAYRAĞINI UEFA YAZISININ ÜZERİNE ASTI

Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş'ta futbolcular, karşılaşmanın ardından taraftarları selamlamak için tribünlere yöneldi. Kassoum Ouattara, bir taraftarın kendisine uzattığı Filistin bayrağını alarak saha kenarındaki reklam panosunda bulunan UEFA yazısının üzerine astı.

"TÜM EZİLEN İNSANLAR İÇİN"

Ouattara, karşılaşmanın ardından hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm ezilen insanlar için!" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ FUTBOLCULARLA TOKALAŞMADILAR

Karşılaşma öncesinde Hapoel Beer-Shevalı futbolcularla tokalaşmayan Beşiktaşlı oyuncular, maç sonunda da rakipleriyle selamlaşmadı. Kaptan Orkun Kökçü öncülüğünde tribünlere yönelen siyah-beyazlı futbolcular, "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" yazılı pankartın önünde galibiyet pozu verdi.

BEŞİKTAŞ VE TFF'DEN SERT TEPKİ

Beşiktaş Kulübü, Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımını kınarken müdahaleden etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Futbol Federasyonu da Türk taraftarlara yönelik muameleyi kabul edilemez ve ayrımcı olarak nitelendirerek olayın soruşturulması için girişimde bulunacağını bildirdi.

TÜRKİYE DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile yaptığı görüşmede Türk taraftarların güvenli şekilde ülkeye dönmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

"BAYRAKLARI UEFA GÖREVLİLERİ ALDI"

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili, Türk taraftarların Filistin bayraklarının UEFA görevlileri tarafından alındığını, Gürcü devlet görevlilerinin bu işlemde rolü bulunmadığını söyledi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı ise yaşanan olaylarda 16 kişinin gözaltına alındığını ve üç görevlinin yaralandığını açıkladı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA, stadyumdaki güvenlik tedbirlerinden yerel makamların sorumlu olduğunu belirterek polis müdahalesinin Beşiktaş taraftarları arasında yaşanan olayların ardından başladığını savundu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı da müdahalenin Filistin bayrağı açılması nedeniyle gerçekleştirildiği yönündeki haberleri reddetti.

EZELİ RAKİPLERDEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda Türk futbol kulübü, Gürcistan polisinin müdahalesini kınayarak Beşiktaş taraftarlarına destek mesajları yayımladı. Siyah-beyazlılar ise İsrail temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti.