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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların yankıları sürüyor. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi Türkiye'de büyük tepki çekerken Trabzon'da vatandaşlar protesto için bir araya geldi.

TRABZON HALKI BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE TOPLANDI

Olaylı karşılaşmanın ardından Trabzon'da vatandaşlar, Gürcistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis şiddetini protesto eden vatandaşlar, "Katil İsrail, iş birlikçi Gürcistan." sloganı attı. Başkonsolosluk önündeki protesto anları kameralara yansıdı.

TARAFTARLARA BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Batum'da oynanan karşılaşmada Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Bazı taraftarların demir teller arasında sıkıştırıldığı görüntüler büyük tepki çekerken olaylar stadyumun dışına da taşmıştı. Yaşanan gerginlik nedeniyle karşılaşmaya 25. dakikada ara verilmiş, yaralanan bir taraftar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇMİŞTİ

Olayların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da taraftarlara yönelik müdahaleyi sert bir dille kınayarak sorumluların hesap vermesi için başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerde bulunacağını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ SAHADAN GALİBİYETLE AYRILDI

Siyah-beyazlılar, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İsrail temsilcisini Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltmişti.

★ Okurların en beğendiği yorum MGk: Batum konusunu açsak mı artık malum kira suresi geçti konuşmak lazım bunları Tüm yorumlar (4)

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