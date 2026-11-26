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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta, Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarına yönelik sert müdahalesiyle ilgili Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Tamazaşvili Bakan Çiftçi'ye skandal bir detayı anlattı.

FİLİSTİN BAYRAKLARINI TARAFTARLARIN ELİNDEN UEFA YETKİLİLERİ ALMIŞ

Tamazaşvili'nin, tribündeki Beşiktaş taraftarlarının elindeki Filistin bayraklarını Gürcistan devlet görevlilerinin değil, UEFA yetkililerinin aldığını ifade ettiği öğrenildi.

Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi. Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye söyledi.