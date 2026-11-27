Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Hapoel Beer Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BURADA YAŞANANLAR KABUL EDİLEBİLECEK ŞEYLER DEĞİL"

Yaralanan taraftarlara seslenen Orkun Kökçü, "Öncelikle taraftarımıza geçmiş olsun demek istiyorum çünkü burada yaşananlar kabul edilebilecek şeyler değil. Polisin gücünü böyle kullanmaması lazım. Tam neler olduğunu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum." dedi.

''TÜM KULÜPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Kendilerine destek veren kulüplere de teşekkür eden yıldız isim, "Türkiye'deki tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes destek oldu. Bizim için milli mesele oldu. Teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.