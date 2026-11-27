Türkiye harekete geçmişti! Gözaltındaki taraftarların çoğu serbestGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Türk vatandaşlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tiflis'teki Türkiye Büyükelçiliğinin girişimleri sonucunda gözaltındaki vatandaşların neredeyse tamamı serbest bırakıldı. Hastanede bulunan iki Türk vatandaşı ise Batum Başkonsolosluğu çalışanlarının gözetiminde taburcu edildi.
- Gürcistan'da Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası gözaltına alınan Türk vatandaşlarının neredeyse tamamı, Tiflis Büyükelçiliğinin girişimleriyle serbest bırakıldı.
- Olaylar sırasında hastaneye kaldırılan iki Türk vatandaşı, Batum Başkonsolosluğu çalışanlarının gözetiminde taburcu edildi.
- Beşiktaş taraftarlarına polis müdahalesi, tribünlerde Filistin bayrağı açılmasının ardından yaşandı.
Gürcistan'da gözaltına alınan Beşiktaş taraftarlarına ilişkin Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonuç verdi. Gözaltındaki vatandaşların neredeyse tamamı serbest bırakıldı.
TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ
Beşiktaş'ın Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerde bulunuldu. Tiflis'teki Türkiye Büyükelçiliğinin girişimleri sonucunda gözaltında bulunan Türk vatandaşlarının neredeyse tamamı serbest bırakıldı.
HASTANEDEKİ İKİ VATANDAŞ TABURCU EDİLDİ
Karşılaşmada yaşanan olayların ardından hastanede bulunan iki Türk vatandaşına ilişkin de sevindiren haber geldi. İki vatandaş, Batum Başkonsolosluğu çalışanlarının gözetiminde taburcu edildi.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına tribünlerde yaşanan olaylar damga vurmuştu. Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi Türkiye'de tepkilere neden olurken bazı Beşiktaş taraftarları gözaltına alınmıştı.