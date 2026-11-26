Beşiktaş taraftarlarına yapılanların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefonGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu. Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Beşiktaş'a peş peşe destek mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı telefonla aradı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan'da oynanan maçta Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisi müdahale etti.
- Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp, güvenlik güçlerinin müdahalesini kınayarak yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a Gürcistan'da yaşanan olayların ardından telefon geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı aradı.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, Türkiye'de tepkilere neden oldu. Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisi müdahale etti. Siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SERDAL ADALI'YI ARADI
Gürcistan'da yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TÜRK FUTBOLU BEŞİKTAŞ İÇİN KENETLENDİ
Gürcistan'da siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere çok sayıda kulüpten Beşiktaş'a destek geldi. Samsunspor'un da aralarında bulunduğu kulüpler, güvenlik güçlerinin müdahalesini kınarken yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.