Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kolombiya'nın Medellin kentinde 21 yaşındaki bir kadın, otel odasında buluştuğu ABD'li turistin değerli eşyalarını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Turiste bilincini etkileyen bir madde verdiğinden şüphelenilen kadın, otelden ayrılmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

OTEL ODASINDA YAŞANANLARI HATIRLAMIYOR

Medellin'in Laureles bölgesindeki bir otelde meydana gelen olayda ABD'li turist, 21 yaşındaki kadınla odasında buluştu. Polis ekiplerine ifade veren turist, odada yaşananları hatırlamadığını ve değerli eşyalarının kaybolduğunu fark ettiğini söyledi.

ALTIN KOLYE VE İKİ SAATLE YAKALANDI

Kadının otelden ayrılmaya çalıştığı sırada durumundan şüphelenen güvenlik görevlileri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kadının üzerinde yapılan aramada turiste ait olduğu değerlendirilen bir altın kolye ve iki kol saati bulundu. Ele geçirilen eşyaların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon Kolombiya pesosu olduğu bildirildi.

BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANMIŞ

Polis ekipleri, genç kadının başka bir kişiye ait kimlik belgesi kullandığını da belirledi. Gözaltına alınan kadın, nitelikli hırsızlık ve başkasının kimliğini kullanma suçlamalarıyla savcılığa sevk edildi.

BENZER VAKALAR YÜZDE 85,8 ARTTI

Kolombiya polisinin verilerine göre Medellin'de 2026 yılının ocak-temmuz döneminde kişilerin çeşitli maddelerle etkisiz hale getirilerek soyulmasına ilişkin 537 ihbar yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 289 olan vaka sayısı yüzde 85,8 arttı. Mağdurların yüzde 87'sini erkekler oluştururken 49 olay otel ve konaklama tesislerinde meydana geldi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi