21 yaşındaki kadının otel odasında yaptıkları pes dedirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolombiya'nın Medellin kentinde 21 yaşındaki bir kadın, otel odasında buluştuğu ABD'li turisti bilincini etkileyen bir maddeyle etkisiz hale getirerek soyduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Otelden ayrılmaya çalışırken yakalanan kadının üzerinde turiste ait olduğu değerlendirilen bir altın kolye ve iki kol saati bulundu. Odada yaşananları hatırlamadığını belirten turistin ifadesinin ardından başlatılan soruşturmada, kadının başkasına ait kimlik belgesi kullandığı da belirlendi.
- Kolombiya'nın Medellin kentinde 21 yaşındaki bir kadın, otel odasında buluştuğu ABD'li turistin altın kolye ve iki kol saatini çalmaya çalışırken gözaltına alındı.
- Turistin odada yaşananları hatırlamaması üzerine kadının turiste bilincini etkileyen bir madde verdiğinden şüpheleniliyor; ele geçirilen eşyaların değeri yaklaşık 5 milyon Kolombiya pesosu.
- Medellin'de ocak-temmuz 2026 döneminde kişilerin maddelerle etkisiz hale getirilerek soyulmasına ilişkin 537 ihbar yapıldı; vaka sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 arttı.
Kolombiya'nın Medellin kentinde 21 yaşındaki bir kadın, otel odasında buluştuğu ABD'li turistin değerli eşyalarını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Turiste bilincini etkileyen bir madde verdiğinden şüphelenilen kadın, otelden ayrılmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
OTEL ODASINDA YAŞANANLARI HATIRLAMIYOR
Medellin'in Laureles bölgesindeki bir otelde meydana gelen olayda ABD'li turist, 21 yaşındaki kadınla odasında buluştu. Polis ekiplerine ifade veren turist, odada yaşananları hatırlamadığını ve değerli eşyalarının kaybolduğunu fark ettiğini söyledi.
ALTIN KOLYE VE İKİ SAATLE YAKALANDI
Kadının otelden ayrılmaya çalıştığı sırada durumundan şüphelenen güvenlik görevlileri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kadının üzerinde yapılan aramada turiste ait olduğu değerlendirilen bir altın kolye ve iki kol saati bulundu. Ele geçirilen eşyaların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon Kolombiya pesosu olduğu bildirildi.
BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANMIŞ
Polis ekipleri, genç kadının başka bir kişiye ait kimlik belgesi kullandığını da belirledi. Gözaltına alınan kadın, nitelikli hırsızlık ve başkasının kimliğini kullanma suçlamalarıyla savcılığa sevk edildi.
BENZER VAKALAR YÜZDE 85,8 ARTTI
Kolombiya polisinin verilerine göre Medellin'de 2026 yılının ocak-temmuz döneminde kişilerin çeşitli maddelerle etkisiz hale getirilerek soyulmasına ilişkin 537 ihbar yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 289 olan vaka sayısı yüzde 85,8 arttı. Mağdurların yüzde 87'sini erkekler oluştururken 49 olay otel ve konaklama tesislerinde meydana geldi.