Beşiktaş'ı destekleyen Galatasaraylı taraftar, Gürcü polisine tek başına karşı koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva UEFA Avrupa Ligi maçında Gürcistan polisinin orantısız güç kullandığı anlarda, sırtında Türk bayrağı bulunan bir Galatasaray taraftarı tek başına polis müdahalesine karşı durdu.
- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçta Gürcistan polisi tribünlerdeki Türk taraftarlara orantısız güç kullandı.
- Sırtında Türk bayrağı bulunan bir Galatasaray taraftarı, Beşiktaş tribününe müdahale eden Gürcü polisine tek başına karşı koydu.
- Görüntü, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı taraftarların yanı sıra futbolseverlerin takdirini topladı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı ve Gürcistan polisinin orantısız güç kullandığı anlara sahne olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, futbolseverleri duygulandıran tarihi bir dayanışma örneği yaşandı. Sırtında Türk bayrağı bulunan bir Galatasaray taraftarı, Beşiktaş tribününe yönelik sert müdahalede bulunan Gürcü polisine tek başına karşı koydu.
ORANTISIZ MÜDAHALEYE TEK BAŞINA KARŞI DURDU
Karşılaşma sırasında tribünlerdeki Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımı ve gerginlik tırmanırken, kameralara yansıyan bir kare gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu. Beşiktaş tribününe saldıran güvenlik güçlerinin karşısına dikilen sırtında Türk bayrağı asılı Galatasaraylı taraftar, geri adım atmayarak güvenlik güçlerine tek başına direndi.
''HELAL OLSUN SANA''
Kulüp renklerinin ötesine geçen bu duruş, kısa sürede gündem oldu. Hem Beşiktaşlı hem de Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverler, sırtındaki ay-yıldızlı bayrakla cesur bir duruş sergileyen taraftara ''Helal olsun sana'' şeklinde yorumlarda bulundu.