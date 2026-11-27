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LPG ve sıkıştırılmış doğal gaz ( Cng ) yakıt sistemli araçların kapalı otoparklara girişine yönelik yasak sürerken belirli koşulları sağlayan alışveriş merkezlerinin kapalı otoparkları için istisna uygulanacak. 1 Ocak 2028 itibarıyla geçerli olacak düzenleme kapsamında LPG'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesi için hem işletmelerin hem de araç sahiplerinin belirli şartları yerine getirmesi gerekecek.

TSE BELGESİ VE İTFAİYE ONAYI ZORUNLU

NTV'nin haberine göre binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca LPG ve CNG yakıt sistemli araçlar genel kural olarak kapalı otoparklara alınmıyor. Ancak alışveriş merkezlerinin kapalı otoparkları, TS 9881 standardında belirtilen şartları sağlamaları, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) hizmet yeterlilik belgesi almaları ve yerel itfaiye teşkilatının uygun görüşüne sahip olmaları halinde LPG'li araçları kabul edebilecek.

OTOPARKLARA YILLIK DENETİM ŞARTI

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, LPG'li araç kabul eden kapalı otoparkların kayıtlarını tutmak ve yıllık denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

GİRİŞLERE ÖZEL TABELA ASILACAK

LPG'li araçların kabul edilebileceği otoparkların girişlerine, TS 9881 standardına uygunluk işareti taşıyan en az 90x60 santimetre boyutlarında tabela asılacak. Tabelalar, araç sürücülerinin rahatlıkla görebileceği şekilde yerleştirilecek.

BİRİNCİ BODRUM KATIN ALTINA İNEMEYECEKLER

LPG'li araçlara ayrılan otopark alanları, birinci bodrum kattan daha aşağıda bulunamayacak. Bu alanların yanı sıra araç giriş ve çıkışları da diğer araçların kullandığı bölümlerden ayrı düzenlenecek.

GAZ ALGILAMA SİSTEMİ ZORUNLU OLACAK

Otoparkların elektrik ve havalandırma tesisatları kıvılcım güvenlikli olarak kurulacak. Zeminde birikebilecek LPG'yi tespit eden gaz algılama cihazlarına bağlı havalandırma sistemleri otomatik olarak devreye girecek.

ZEMİNDE IZGARA KULLANILMAYACAK

Otopark zeminlerinde suyun tahliye edilmesi için uygun eğime sahip drenaj sistemi oluşturulacak. Bu alanlarda ızgara kullanılmasına izin verilmeyecek. Tahliye noktalarında ise gaz geçişini engelleyen sifonlu rögarlar bulunacak.

RUHSAT VE MUAYENE KONTROLÜ YAPILACAK

İzinli kapalı otoparkları yalnızca ruhsatında LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli araç muayenesi bulunan otomobiller kullanabilecek. Yetkili otopark görevlileri, araçların giriş sırasında gerekli şartları taşıyıp taşımadığını kontrol edecek.

ŞARTLARI SAĞLAMAYAN ARAÇLAR İÇERİ ALINMAYACAK

Otopark gerekli izinlere sahip olsa bile ruhsatına LPG sistemi işletilmemiş veya geçerli muayenesi bulunmayan araçların girişine izin verilmeyecek. Düzenleme 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi