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Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve enflasyonun seyrine yönelik endişeler nedeniyle son dönemde satış baskısıyla karşılaşan kıymetli metaller, yeni haftada toparlanma eğilimine girdi.

Özellikle son haftalarda sert düşüş yaşayan ons altın, 3 bin 429 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak küresel piyasalardaki satış iştahının azalması ve Fed'in aralık ayındaki olası faiz adımının fiyatlanmasıyla altın yeniden yükselişe geçti.

ONS ALTIN YENİDEN 3 BİN 600 DOLARIN ÜZERİNDE

Ağustos 2025'ten bu yana gördüğü en düşük seviyelerden toparlanan ons altın, yeniden 3 bin 600 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Yeni günde yükseliş ivmesini koruyan ons altın, yüzde 2,06 değer kazanarak 3 bin 645 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SERBEST PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki yükseliş yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasada güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 5 bin 964 TL

Çeyrek altın: 10 bin 269 TL

Yarım altın: 20 bin 538 TL

Tam altın: 39 bin 273 TL

Cumhuriyet altını: 40 bin 767 TL

BORSA VE MERKEZ BANKALARININ MESAJLARI ALTINI ETKİLİYOR

Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki dalgalanmanın durulması, kıymetli metaller üzerindeki nakit ihtiyacından kaynaklanan baskıyı da azalttı.

Daha önce borsalardaki sert kayıpları telafi etmek isteyen yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla pozisyonlarını kapatması, altın tarafında derin satışlara neden olmuştu.

Öte yandan piyasalar Fed'in para politikasına ilişkin yol haritasına odaklandı. Beklentileri aşan ABD makroekonomik verileri, gelecek ay faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi. Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakan piyasalarda, ocak ayı için de yeni bir sıkılaşma ihtimali gündemde tutuluyor.

Japonya ve Avrupa merkez bankalarından gelen şahin mesajlar ise kıymetli metallerdeki yükseliş ivmesini frenleyen diğer unsurlar arasında yer aldı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ

Altındaki yükseliş eğilimine gümüş de eşlik etti. Son dönemdeki satış baskısının ardından gümüş piyasasında alıcılı bir seyir izlendi. Güvenli liman talebinin yanı sıra sanayi tarafındaki toparlanma beklentilerinden de destek bulan ons gümüş, güne 43,15 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde 42,90 dolar ile 44,05 dolar aralığında hareket eden gümüş, son olarak 43,70 dolar seviyesinden işlem gördü. Yurt içinde gram gümüşün fiyatı ise serbest piyasada 71,20 TL seviyesinde bulunuyor.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Fed'in para politikasına yönelik beklentiler ile Japonya ve Avrupa merkez bankalarından gelen sıkılaşma mesajları, küresel döviz piyasalarında da hareketliliği artırdı.

Euro/dolar paritesi 1,0940 seviyesinden destek bularak 1,0983 bandına yöneldi.

Yurt içinde dolar kuru güne 50,65 TL seviyesinden başladıktan sonra 50,79 TL seviyesinde dengelendi. Euro ise 55,84 TL bandında işlem görüyor.

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