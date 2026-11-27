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Tarım Ve Orman Bakanlığı, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan ön inceleme sonucunda Soğuksu Milli Park Müdürü'nün görevden alındığı, soruşturmanın ise tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.

YAVRU AYILAR İÇİN 25 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yavru ayıların güvenliğinin sağlanması ve hareketlerinin takip edilmesi amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirdi. Ayıların yaşam alanlarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen toplam 45 fotokapan yerleştirildi.

YAVRULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Termal özellikli üç dron ve gece görüş dürbünleriyle gerçekleştirilen tarama çalışmalarında yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlendi. Yavruların hareketlerinin ve konumlarının düzenli olarak takip edildiği bildirildi.

KIŞ UYKUSU ÖNCESİ DURUMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Bakanlık, yavruların kış uykusu öncesinde yeterli beslenme düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarının ve ek beslenmeye ihtiyaç duyup duymadıklarının değerlendirileceğini açıkladı. Yavruların kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek olup olmadığı da uzmanların incelemeleri sonucunda karara bağlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi