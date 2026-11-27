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Nasa'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance tarafından çekilen fotoğraflar, Kızıl Gezegen'de geçmişte bir medeniyetin yaşamış olabileceği iddiasını yeniden gündeme taşıdı. UFO araştırmacısı Scott C. Waring, görüntülerde bir yapının giriş kapısına ve devrilmiş bir heykele benzeyen oluşumlar tespit ettiğini öne sürdü.

2022 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI İNCELEDİ

Nasa'nın keşif aracı Perseverance, Kasım 2022'nin sonlarında Mars'taki Jezero Krateri'nin antik nehir deltası içerisinde bulunan Alagnak adlı kayalık bölgenin panoramik görüntülerini kaydetti. UFO araştırmacısı Scott C. Waring, Mastcam-Z kamerasıyla çekilen fotoğrafları inceleyerek bölgede geçmişte akıllı yaşamın varlığına işaret edebilecek oluşumlar bulunduğunu iddia etti.

2 METRELİK KAPI VE DEVRİLMİŞ HEYKEL İDDİASI

Waring, görüntülerde kerpiçten yapılmış bir evi andıran yapı ve yaklaşık 2,1 metre yüksekliğinde bir giriş kapısı bulunduğunu ileri sürdü. Yapının yakınında ise yan yatmış, yeşilimsi mavi renkte ve bir heykeli andıran oluşum olduğunu belirten araştırmacı, bunun dünya dışı bir medeniyete ait olabileceğini savundu.

ANTİK ALETLER VE YAZILAR DA BULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Fotoğraflarda insan yüzünü andıran şekillerin yanı sıra antik aletlere ve dünya dışı bir yazı sistemine benzeyen oluşumlar gördüğünü belirten Waring, birbirine yakın çok sayıda benzer detay bulunmasının tesadüf olmayabileceğini ileri sürdü.

NASA DAHA ÖNCE BENZER GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLAMIŞTI

Nasa'nın son iddialara ilişkin bir açıklaması bulunmazken kurum, daha önce Curiosity keşif aracının Mars'ta görüntülediği kapıya benzer bir kaya oluşumuna ilişkin açıklama yapmıştı. NASA, söz konusu görüntünün kayalardaki doğal çatlakların kesişmesi sonucu meydana geldiğini ve benzer oluşumların hem Dünya'da hem de Mars'ta görülebildiğini belirtmişti.

GÖZ YANILMASI OLABİLİR

NASA, insanların rastgele şekilleri yüz, kapı veya tanıdık nesnelere benzetmesine neden olan pareidoli adı verilen algısal olguya da dikkat çekmişti. Mars'ta geçmişte yaşamı destekleyebilecek koşulların bulunduğu düşünülse de bugüne kadar gezegende dünya dışı yaşamın varlığını kanıtlayan kesin bir bulguya ulaşılamadı.