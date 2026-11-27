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Bolu'da meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından yola saçılan araç parçaları yeni bir kazaya davetiye çıkarırken, olay yerine gelen mahalle bekçisi süpürgeyi eline alarak harekete geçti. Karayolları ekiplerini beklemeden yolu temizleyen bekçinin örnek davranışı takdir topladı.

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen İ.Ç. yönetimindeki 14 T 0804 plakalı hafif ticari taksi ile F.D. idaresindeki 14 ET 037 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü F.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. F.D., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolu süpürgeyle temizledi

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanırken çarpışmanın etkisiyle araç parçaları yola saçıldı. Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçisi, Karayolları ekiplerini beklemeden harekete geçti. Sürücülerin mağdur olmaması, vatandaşların gidecekleri yerlere geç kalmaması ve yola saçılan parçaların başka bir kazaya neden olmaması için süpürge bulan bekçi, araç parçalarını yol kenarındaki güvenli alana süpürdü. Bekçinin trafik güvenliğinin sağlanması için gösterdiği duyarlı davranış çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Öte yandan, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari taksinin sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı